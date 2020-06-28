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YDT başladı

İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-28 16:10:29 -
YDT başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) başladı. Adaylara 120 dakika süre verilecek.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Beyazıt Kampüsü'nde sınava girmek için gelen adaylar, kapıdaki görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolü yapılmasının ardından içeri alındı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en az 1 metrelik sosyal mesafe sağlanarak sınava alınan öğrencilerden maskesi olmayanlara maske verildi. Öğrenciler sınava girişte ellerini dezenfekte etti.

Sınava giren öğrencilerden Yasin Ertap, hedefinin İngilizce Öğretmenliği olduğunu kaydetti.

Deniz Karatepe de heyecanlı olmadığını sınava 2. kez girdiğini dile getirerek, "Anadilim Rusça olduğu için Rusça'dan giriyorum ama mühendislik istiyorum." diye konuştu.

Naz Erkoç ise pandemi sürecinde evde olduğu için çalışmanın zor olduğuna dikkati çekerek, "Yığılma olabilir. Yabancı dil testinde İngilizce branşından gireceğim. Makine Mühendisliğine girmeyi hedefliyorum." diye konuştu.

Öte yandan kampüs önündeki ailelerin bekleyişi sürüyor. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse kampüs bahçesine alınmadı.

Adaylara 120 dakika süre verilecek.

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