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Yazın cilt kuruluğuna dikkat!

Memorial Antalya Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Lütfiye Çoban, cilt kuruluğu hakkında konuştu.

03 Temmuz 2018 Salı 20:55
Yazın cilt kuruluğuna dikkat!

Memorial Antalya Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Lütfiye Çoban, cilt kuruluğunun sık görülen bir dermokozmetik problem olduğunu ve her cilt tipinde ortaya çıkabileceğini söyledi.

HASTALIKLAR VE DIŞ ETKENLER CİLT KURULUĞU YAPAR

Cilt kuruluğunun bazı sistemik hastalıklar ve dış etkenlere bağlı olduğunu ifade eden Uz. Dr. Çoban, “Kuru deri; ince, mat, pul pul ve çatlamış bir görünümdedir. Esnekliği azalmıştır, gerilme ve bükülmeler nedeniyle çatlaklar oluşur. Böbrek yetmezliği, guatr, kanser gibi bazı sistemik hastalıklar, sedef ve egzamalar gibi deri hastalıkları ile bazı ilaçların kullanımı, menopoz ve ileri yaş, deri kuruluğuna yol açan nedenlerdir” dedi. Dış etkenlerin de deri kuruluğun bir başka nedeni olduğunu dile getiren Uz. Dr. Çoban, “Kışın kuru ve soğuk hava, yazın ise güneş ışınlarına maruz kalmak, deniz ve klorlu havuz suyu cildi kurutan önemli dış etkenlerdir. Yazın serinlemek veya deniz ve havuz suyundan arınmak amacıyla yapılan sık banyo da, cildi önemli ölçüde kurutur” şeklinde konuştu.

SIK DUŞ ALIYORSANIZ...

Uz. Dr. Lütfiye Çoban, özellikle yazın dış etkenlerle oluşan cilt kuruluğunu engellemek için şu tavsiyelerde bulundu;

Banyo süresi 15 dakikadan kısa tutulmalı.

Vücut için sert ve deriyi kurutan sabunlar yerine nemlendiricili sabunlar, temizleyiciler tercih edilmeli.

Sadece serinlemek amacıyla yapılan duşlarda sabun kullanılmayabilir.

Sık banyo yapıldığı zaman tüm vücut yerine sadece terleyen bölgeler sabunlanabilir.

Banyo sonrası, nemlendirici krem ve losyonları, vücut yağlarını kullanmak kuruluk ve kuruluğa bağlı olabilecek sorunları önemli oranda engelleyecektir.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 20:55
  1. Memorial Antalya Hastanesi Dermatoloji Bölümü
  2. Uz. Dr. Lütfiye Çoban
  3. cilt
  4. cilt kuruluğu

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