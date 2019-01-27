Yazılımda küresel oyuncu olacağız

‘Yerli ve milli’ üretime ağırlık veren Türkiye, yazılım alanında da dışa bağımlılığı azaltarak küresel oyuncu olma yolunda ilerliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ile Türkiye’de yazılım ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan Açık Kaynak Platformu için ilk toplantı gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın ev sahipliğinde Dolmabahçe’de gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, şirketlerin üst düzey yöneticileri, aralarında Türkiye Teknoloji Vakfı’nın da bulunduğu STK temsilcileri ile TÜBİTAK’ın ilgili enstitülerinden yetkililer katıldı.

Dışa bağımlılık düşecek

Toplantıda platformun yol haritasını anlatan Bakan Varank, “Özel sektör paydaşlarımızla kuracağımız Türkiye Açık Kaynak Platformu ile yazılımcı sayı ve niteliğimizi yükseltmeyi, kullandığımız yazılımlarda güvenliği sağlamayı, lisans maliyetlerini azaltıp dışa bağımlılığı düşürmeyi, yazılım alanında güçlü bir küresel oyuncu olmayı ve yıkıcı teknolojilere etkin çözümler getirmeyi amaçlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Stratejik öneme sahip”

Varank, yazılım ekosisteminin geliştirilmesinin stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Bu süreçte ana unsur, insan kaynağı. Yazılımcı sayımızı artırmayı ve yazılımcılarımızın yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Açık kaynak yazılımların dünyada yıldan yıla yaygınlaşması, bu alanı bir fırsat olarak öne çıkarıyor. Binlerce insanın ortaklaşa geliştirme yapabildiği bu yazılımlar, hızlı değişimlere adaptasyonu yüksek ve güvenli çözümler sunuyor. Dünyada pek çok şirket de kapalı şekilde geliştirdiği yazılımların lisanslarını satmak yerine, açık kaynak yazılımlara katkı vererek, müşterilerine bu yazılımlara ilişkin hizmetler ve danışmanlıklar sunuyor.”

Gençleri heyecanlandırmak, bu alana yoğunlaşmaları için motive etmek istediklerini belirten Varank, işin temelinde ve başarısında insan kaynağı olduğunu vurguladı. Varank, platformun yaşayan bir ekosistem haline gelmesinin sürdürülebilirlik açısından önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“Tecrübelerden faydalanacağız”

“Yani süreci sadece devlet destekleriyle ayakta kalır bir yapı olarak tasarlamayacağız. Özel sektör paydaşlarımızın küresel tecrübelerinden de en iyi şekilde faydalanıp, geliştirilen yazılımların ticarileşmesine azami önem vereceğiz. Açık kaynak yazılımları kullanacak kurum ve şirketlere rehberlik yapan mekanizmalar oluşturacağız. Açık kaynak yazılımların ülke genelinde yaygınlaşması, yerli ve milli projelerimizde dışa bağımlılığı ve güvenlik risklerini de azaltacak. Türkiye Açık Kaynak Platformu’nun yönetim ve işleyiş modelini önümüzdeki günlerde paydaşlarımızla fikir teatisi içinde netleştirecek ve mart ayında da resmi tanıtım programımızı gerçekleştireceğiz.”