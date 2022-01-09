Yazıklar olsun sana! Ali Babacan'ın yeni hedefi TOGG

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı Youtube kanalında yerli ve milli TOGG otomobil üretimini şu skandal ifadelerle itibarsızlaştırmaya çalıştı:

"İç tasarımını başka, dış tasarımını başka, pil teknolojisini başka, motor teknolojisini başka ülkede yaptırıyorsanız o zaman millî ve yerli otomobil olmuyor. ‘Yerli markamız olsun, dağıtım ağını biz yönetelim’ diyebilirsiniz. Bir ülke, hangi teknolojide ucuzsa o parçasını alalım ama şu parçasını kendimiz üretelim’ derseniz olur. Şu andaki proje bir propaganda projesi. Özel sektör kendiliğinden yapmadı. Hükûmet gitti, dört beş kişiye biraz da zorla ‘Yapın bu işi, üzerine şu kadar para vereyim’ dedi"

"Türkiye’de ani çöküş olursa, etkileri Avrupa’da krizi tetikleyebilir"

Babacan, Türkiye’de ekonomik kriz olduğu algısı oluşturmaya çalışarak, "Türkiye şu anda finansal sistem açısından kritik ülkelerden birisi. Dünyada böyle yaklaşık 24 ülke var. Türkiye’de ani çöküş olursa, bunun Avrupa’daki finansal sisteme derin etkileri olur ve bir krizi tetikleyebilir. Son yıllarda Avrupa’daki siyasetçilerin Türkiye’ye yaklaşımı çok daha ılımlı. Hükûmeti çok sevdikleri için değil, ‘Bunlar kendilerini batırırsa bize de zararı olacak’ diyorlar. 20 dairelik bir apartmanda yaşıyorsun, komşunun birisi durmadan bomba üretiyor, deneyler yapıyor. ‘Kardeşim, sadece senin dairen zarar görmeyecek. Bütün apartmanı çökerteceksin’. Onun için arada bir gidip, ‘Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? İstersen şuna fazla dokunma, şununla fazla oynama. Şu bidona hiç dokunma, ben onu elinden alayım’ falan… Avrupa, Türkiye’ye böyle yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.