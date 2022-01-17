Yazıdan Renge sergisi açıldı

KARINCA bünyesindeki porselen boyama, seramik biçimlendirme, cam boyama, hüsn-i hat, tezhip, ebru, kaligrafi ve yağlı boya resim branşlarındaki kursiyerlerin eserleri “Yazıdan Renge” sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın ev sahipliğindeki açılışa Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına, Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Fuat Sönmez, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Narin ile kursiyerler ve misafirler katıldı.

Emekleriyle Fatih’imize Katkı Sunuyorlar

Başkan Turan açılışta yaptığı konuşmada Fatihli kadınların el emeği göz nuru eserleriyle iftihar ettiğini söyleyerek; “Kadınlarımız şefkatleriyle, emekleriyle, birikimleriyle, üretkenlikleriyle Fatihimize her zaman, çok büyük katkılar sağlıyorlar. Biz Fatih Belediyesi olarak, kadınlarımızın üretime katılmaları onların içindeki girişimcilik ruhunu harekete geçirecek güzel ve yararlı projelere imza atmak için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızdan biri Kadın Aile ve Eğitim birimimizin bünyesinde sürdürülen KARINCA kurslarımız. Buradaki kurslarda edinilen bilgilerin bir beceriyle, emekle yoğrulması, bir kazanca, aile bütçesine katkıya dönüşmesi mutluluk verici bir şey. Emeği geçen herkesi can-ı gönülden kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle “Yazıdan Renge” sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Fatih Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki sergi 21 Ocak Cuma gününe kadar görülebilecek.

KARINCA Projesi

Fatih Belediyesi KARINCA eğitimleri 8 ayrı eğitim birimde 42 branş, 2 bin 627 kursiyer ve 45 usta öğretici ile aktif olarak devam ediyor. Eğitimlerle yeni meslekler edinip, hobilerini geliştiren kadınlarımız edindikleri bilgi ve tecrübeyle aile bütçelerine de katkı sunuyor.