  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yazı tahtasını omuzlayan öğretmen için köyün her yeri eğitim yuvası oldu
Aktüel

Yazı tahtasını omuzlayan öğretmen için köyün her yeri eğitim yuvası oldu

Kars'ta okuldaki yazı tahtasını omuzuna alarak ev ev dolaşan köy öğretmeni İhsan Kartoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle öğrencilerin derslerden geri kalmamaları için kapı önünde, bahçede ve pencerede ders anlatıyor - Öğretmen Kartoğlu: - "İnternet erişimi biraz kısıtlı oluğu için haftada iki gün evleri tek tek dolaşarak öğrencilerime ders veriyorum. Bir tahtam var, onunla öğrencilerin bahçelerine giderek ders anlatıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-12-21 11:12:33 -
Yazı tahtasını omuzlayan öğretmen için köyün her yeri eğitim yuvası oldu

KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta görev yapan sınıf öğretmeni İhsan Kartoğlu, teknolojik imkanları olmayan köy çocuklarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen uzaktan eğitimden mahrum kalmaması için seferber oldu.

Arpaçay ilçesine bağlı Okçuoğlu köyündeki ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni Kartoğlu, teknolojik imkanları olmayan öğrencilerinin derslerinden geri kalmaması için eğitimi köy çocuklarının ayağına götürmeye karar verdi.

Okuldaki yazı tahtasını omuzuna alarak kar, yağmur ve çamur demeden öğrencilerine giden Kartoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle kapı önünde, bahçede ve pencerede öğrencilerine ders anlatıyor.

- "Beni gördüklerinde daha bir özveriyle çalışıyorlar"

Sınıf öğretmeni İhsan Kartoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapandığını ve öğrencilerin derslerden geri kalmaması için farklı çalışmalar yaptığını söyledi.

Okulda 1 ve 2'nci sınıf öğrencilerinden sorumlu olduğunu ifade eden Kartoğlu, şöyle konuştu:

"İnternet erişimi biraz kısıtlı oluğu için haftada iki gün evleri tek tek dolaşarak öğrencilerime ders veriyorum. Bir tahtam var, onunla öğrencilerin bahçelerine giderek ders anlatıyorum. Öğrencilerimle bir arada olunca mutlu oluyorum. Onlar da hem okul ortamından biraz uzak kaldıkları için tatil moduna girebiliyorlar. Beni gördüklerinde daha bir özveriyle çalışıyorlar. Hem öğrencilerim hem de velilerim daha istekli oluyor ve bu beni çok mutlu ediyor."

Kartoğlu, öğrencilerle zaman geçirince mutlu olduğunu belirterek, kar, yağmur ve çamur demeden öğrencileri için çabaladığını anlattı.

Öğrenci velisi Arzu Topçu, İhsan öğretmenin öğrencileriyle yakından ilgilendiğini ifade ederek, "Öğretmenimiz gerçekten eşi bulunmaz bir insan. İhsan hocayı çok seviyoruz, çocukların bir şeyler öğrenebilmesi için çok emek veriyor. Kitap, silgi, defter, kalem konusunda da yardımcı oluyor. Ondan çok memnunuz, Allah razı olsun." diye konuştu.

Köylülerden Sedat Turhan da çocukların İhsan öğretmeni çok sevdiğini anlatarak, "Hocamız sağ olsun gelip eğitimlerini veriyor ve hiçbir zaman aksatmıyor. Hocamızı seviyoruz, çocuklarla çok ilgileniyor." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin en büyük askeri üssü var! Sisi o ülkede harekete geçti
Dünya

Türkiye'nin en büyük askeri üssü var! Sisi o ülkede harekete geçti

Mısır'da darbeci Sisi yönetimi ısrarla Türkiye'nin karşısına çıkmaya devam ediyor. Sisi, Türkiye'nin ülkede en büyük üsse sahip olduğu Somal..
Kâbus sürüyor! Suudi Arabistan'dan radikal karar
Dünya

Kâbus sürüyor! Suudi Arabistan'dan radikal karar

Suudi Arabistan, bazı ülkelerde koronavirüsün daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle, bir hafta süreliğine tüm uluslararası..
Yeni virüs İtalya'ya da sıçradı! Hızla yayılıyor
Dünya

Yeni virüs İtalya'ya da sıçradı! Hızla yayılıyor

İtalya Sağlık Bakanlığı, İngiltere’den gelen bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan mutasyonuna rastlandığını duyur..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay