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Gündem Yazarken hiç mi utanmadın? Sonradan CHP’li Abdullatif Şener’den çirkin ima
Gündem

Yazarken hiç mi utanmadın? Sonradan CHP’li Abdullatif Şener’den çirkin ima

Kamuoyunda “CHP sığıntısı” olarak bilinen CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çirkin bir imada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 17:51:00 -
Yazarken hiç mi utanmadın? Sonradan CHP’li Abdullatif Şener’den çirkin ima

CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, ‘ilkesiz ve omurgasız’ söylemine devam ediyor. 

Erdoğan’a yönelik skandal imalarda bulundu

AK Parti’den ayrıldıktan sonra parti kuran ancak büyük bir hezimet yaşayan Abullatif Şener, en son soluğu CHP’de almıştı. Şener, yine gittiği CHP içinde de ‘istenmeyen’ bir isim olarak biliniyor. Şener, bir zamanlar birlikte siyaset yaptığı Erdoğan’a yönelik yine skandal sözler sarfetti. 

Bunları yazarken hiç mi utanmadın?

İsrail ve Türkiye ilişkilerine yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Abdüllatif Şener, utanmadan şu sözleri kullandı:

“İsrail CB Isaac Herzog 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Bu kadarını anladık.

Ama hep sorgulamışımdır; Sn Erdoğan'ın dış politikasından neden hep İsrail ve Yunanistan kazançlı çıkıyor diye..”

 

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