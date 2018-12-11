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Yazarımız Dilipak imza gününe katıldı

Gazetemizin usta kalemi Abdurrahman Dilipak, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Van Kitap Fuarı’nda imza gününe katıldı.

11 Aralık 2018 Salı 15:18
Yazarımız Dilipak imza gününe katıldı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Van Kitap Fuarı’ için Van’a gelen yazarımız Abdurrahman Dilipak, kitap fuarında imza gününe katıldı. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Van Kitap Fuarı’, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. 7 Aralık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fuar Kongre Merkezinde açılışı gerçekleştirilen Van Kitap Fuarı, ilk hafta sonunda binlerce vatandaş tarafından ziyaret edildi. 150 yayınevi ve 150’den fazla yazarın yer aldığı fuar, Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyor. Kitap fuarında imza gününe katılmak için Van’a gelen yazarımız Abdurrahman Dilipak, İpekyolu Belediyesi’nin misafiri oldu. İmza gününe katılmadan önce ilk olarak Kent Park’ta kendisi için düzenlenen kahvaltılı toplantıya katılan Dilipak, parkı ve sosyal alanları inceleme fırsatı buldu.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 15:18
  1. Van Büyükşehir Belediyesi
  2. Van Kitap Fuarı
  3. Abdurrahman Dilipak
  4. 7 Aralık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fuar Kongre Merkezi
  5. Kent Park
  6. İpekyolu Belediyesi

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