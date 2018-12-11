Yazarımız Dilipak imza gününe katıldı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Van Kitap Fuarı’ için Van’a gelen yazarımız Abdurrahman Dilipak, kitap fuarında imza gününe katıldı. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Van Kitap Fuarı’, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. 7 Aralık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fuar Kongre Merkezinde açılışı gerçekleştirilen Van Kitap Fuarı, ilk hafta sonunda binlerce vatandaş tarafından ziyaret edildi. 150 yayınevi ve 150’den fazla yazarın yer aldığı fuar, Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyor. Kitap fuarında imza gününe katılmak için Van’a gelen yazarımız Abdurrahman Dilipak, İpekyolu Belediyesi’nin misafiri oldu. İmza gününe katılmadan önce ilk olarak Kent Park’ta kendisi için düzenlenen kahvaltılı toplantıya katılan Dilipak, parkı ve sosyal alanları inceleme fırsatı buldu.