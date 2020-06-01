Yazar İlber Ortaylı’ya Kırkağaç’tan tarihi hediye

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Öveçli Mahallesi’nde kendisine ait zeytinliği gezen ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya Türkiye’nin en yaşlı zeytin ağacından elde edilen zeytinyağı hediye edildi.

Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, geçen yıl ilçede 10 dönümlük zeytinlik satın alan Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya 2012 yılında Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından anıt ağaç olarak tescil edilen Bakır Mahallesi’ndeki Türkiye’nin en yaşlı ağacı olan 1658 yaşındaki tarihi zeytin ağacından hasat edilen zeytinden çıkarılan zeytin yağını hediye etti. Bu anlamlı hediye karşısında duyduğu memnuniyeti dile getiren Ortaylı, Büyükköse’ye teşekkür etti.

Kaymakam Büyükköse, "Üzerinde ’Edremit, Gemlik, Uslu ve Aydın Memecik’ olmak üzere 4 çeşit zeytin bulunan ve geçen yıl hasadını Manisa Valisi Ahmet Deniz’in yaptığı 1658 yaşındaki tarihi zeytin ağacımızdan çıkarılan zeytinyağımızı Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamıza takdim ettik. Kendisine ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.