Yaza yakışacak serin salata nasıl yapılır? Kolay salata tarifi

Salta

Lifler LDL veya “kötü” kolesterolü azaltmaya yardımcı olur. Kan şekeri kontrolüne yardımcı olur. Yeterli miktarda lif alımı, kilo kaybına ve sağlıklı kilo bakımına yardımcı olur. Bağırsak hareketlerini normalleştirir ve bağırsak hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.

Yaza Yakışacak Serin Salata - Yaz Salatası

Malzemeler

2 adet patates

2 adet salata

1 kase konserve mısır

4 su bardağı yoğurt

Küçük bir deste dereotu

1 tatlı kaşığı tuz

3 diş sarımsak (sarımsak iri ise 1 adet yeterli )

1 yemek kaşığı mayonez

Yaza Yakışacak Serin Salata - Yaz Salatası Hazırlanışı

2 adet orta boy patates haşlanır. Rendenin iri tarafı ile rendelenir. 2 adet salata minik minik doğranır. İsteyen rende ile bunu da rendeleyebilir. 1 çay bardağı konserve mısır içine alınır kalanı üzerini süslemek için kullanacağız. 4 su bardağı yoğurdu alıp karıştırıyorum üzerine küçük bir deste dere otu alıp 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Üzerine 3 küçük diş , eğer iri ise 1 diş sarımsak alıp karıştırıyoruz. En son olarak 1 yemek kaşığı mayonez alıp karıştırıyoruz. Tüm malzemeler tepside tamamen karıştırılır. Üzeri süslenir. Streç film ile kapatılıp 1 2 saat buz dolabında bekletilir. Sonra servise alınır.