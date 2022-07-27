Yaz türlüsü nasıl yapılır? Tam ölçülü yaz türlüsü tarifi
Mevsim sebzeleriyle hazırlanan leziz bir türlü tarifi arayanlar 'Yaz türlüsü için hangi malzemeler gerekli?' sorusunun cevabını araştırıyor. Nefis yaz türlüsü tarifi
Yaz aylarında soğuk çorbanın yanına leziz bir türlü yapmak mı istiyorsunuz? İşte, yaz türlüsü tarifi
Tam ölçülü yaz türlüsü tarifi
Malzemeler:
- 200 gram taze fasulye
- 2 adet yeşil biber
- 2 adet kapya
- 2 adet patates
- 2 adet patlıcan
- 2 adet kabak
- 10-15 adet arpacık soğan
- 2-3 diş sarımsak
- 2 adet domates
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- Tuz
- Zeytinyağı
Yaz türlüsü nasıl yapılır?
Öncelikle patlıcanları alacalı soyup küp küp doğrayın. Patlıcanları bir süre tuzlu suda bekletin.
Tüm sebzeleri doğrayın.
Bir tencereye zeytinyağı alıp sırasıyla soğan, fasulye, patates, kabak, patlıcan ve biberleri üst üste yerleştirin.
Domatesleri rendeleyip en üste boşaltın.
Bir kase sıcak suda salçayı açıp tencerenin üzerine gezdirin.
Son olarak tuz ve bir miktar zeytinyağını gezdirin.
Tencerenin kapağını kapatıp yemeğinizi ağır ateşte pişirin.
Afiyet olsun.