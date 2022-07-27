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Kadın - Aile Yaz türlüsü nasıl yapılır? Tam ölçülü yaz türlüsü tarifi
Kadın - Aile

Yaz türlüsü nasıl yapılır? Tam ölçülü yaz türlüsü tarifi

Mevsim sebzeleriyle hazırlanan leziz bir türlü tarifi arayanlar 'Yaz türlüsü için hangi malzemeler gerekli?' sorusunun cevabını araştırıyor. Nefis yaz türlüsü tarifi

Yeniakit Publisher
2022-07-27 19:49:00 -
Yaz türlüsü nasıl yapılır? Tam ölçülü yaz türlüsü tarifi

Yaz aylarında soğuk çorbanın yanına leziz bir türlü yapmak mı istiyorsunuz? İşte, yaz türlüsü tarifi

Tam ölçülü yaz türlüsü tarifi

Malzemeler:

  • 200 gram taze fasulye
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 adet kapya
  • 2 adet patates
  • 2 adet patlıcan
  • 2 adet kabak
  • 10-15 adet arpacık soğan
  • 2-3 diş sarımsak
  • 2 adet domates
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • Tuz
  • Zeytinyağı

Yaz türlüsü nasıl yapılır?

Öncelikle patlıcanları alacalı soyup küp küp doğrayın. Patlıcanları bir süre tuzlu suda bekletin.

Tüm sebzeleri doğrayın.

Bir tencereye zeytinyağı alıp sırasıyla soğan, fasulye, patates, kabak, patlıcan ve biberleri üst üste yerleştirin.

Domatesleri rendeleyip en üste boşaltın.

Bir kase sıcak suda salçayı açıp tencerenin üzerine gezdirin.

Son olarak tuz ve bir miktar zeytinyağını gezdirin.

Tencerenin kapağını kapatıp yemeğinizi ağır ateşte pişirin.

Afiyet olsun.

Vişneli limonata nasıl yapılır? Yaz sıcakları için ferah içecek tarifi
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Kadın - Aile

Vişneli limonata nasıl yapılır? Yaz sıcakları için ferah içecek tarifi

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