Yaz tatilini çocuğunuzun kişisel gelişimi için fırsata çevirin

Çocuğun okulda gelişen sosyal duygu ve becerilerine tatilde de destek olunması gerektiğini söyleyen Uzman Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, “Öğrenme sadece okulda okuma ve yazma şeklinde değil, aynı zamanda sokakta, arkadaşlarının veya kendi evinde de gerçekleşir. Başarılı deneyimler, çalışkanlık, yeterlilik ve hakimiyet duygusu verir, özgüvenlerini artırır” dedi.

Karaçiçek, tatilde çocuklarla beraber vakit geçirirken kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak tüyoları şöyle sıraladı:

"Yanında olduğunuzu hissettirin: Karnesini çocuğunuzla birlikte sakince değerlendirin. Eğer iyi bir karne almışsa bunun anlamı ve değerini kavramasına yardımcı olacak şekilde konuşun. Kötü bir karne almışsa da nerede hatalar yaptığını ve bu hataları nasıl düzeltebileceğini ona anlatın. Hataların düzeltilmesi konuda ona güvendiğinizi ve yalnız olmadığını, ailesinin yanında olduğunu kendine hissettirin.

Yardımlaşmayı öğretin: Çocuğunuza yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğretebileceğiniz farklı yöntemler bulun ve uygulayın. Bunlar, etrafınızda ihtiyacı olan komşulara yardım etmek, pazardan dönen bir tanıdığın filesini eve kadar taşımak veya krakerlerini arkadaşları ile paylaşmak şeklinde olabilir.

Birlikte hikaye okuyun, film izleyin: Birlikte hikayeler okumak ya da film izlemek kişiler arası paylaşımı güçlendirmenin en kolay yollarından biridir. Çocuğunuzun, hikaye ve filmlerdeki kahramanların yaşadıkları olaylar karşısındaki tepkileri ve duyguları hakkında onunla konuşmak, buradaki problemler ile nasıl baş ettiklerini beraber incelemek oldukça verimli ve eğlenceli bir öğrenme yöntemidir

Oyun oynamaya teşvik edin: Çocukların yaşamı keşfetmesinin en pratik yolu oyun oynamaktan geçer. Onlar bu sayede yaşamı keşfederlerken sorunlarını da oyunlar ile ifade ederler ve baş etme yollarını da yine bu şekilde bulurlar. Bu nedenle çocukların sizinle beraber oyun oynamalarına zaman ayrın, akranlarıyla birlikte oyun ortamlarında bulunmalarını sağlayın ve duygularının ifadesini kolaylaştıracak hamur, boya tarzı malzemeler edinmelerine yardımcı olun.

Arkadaş edinmesine imkan tanıyın: Tatilde kurulan arkadaşlıklar, çocukların bağlanma ve duygusal güvenlik gereksinimlerini karşılayarak onların sosyal yalıtım eğilimlerini azaltır. Ayrıca sosyal ve duygusal gelişimin, çocukların benlik saygısını arttırmanın yanı sıra problemlerle başa çıkma becerilerini geliştireceğini de unutmayın.

Sorumluluk verin: Okul yaşantısının getirdiği sorumluluklar, çocuğa tatilde her şeyin sona ermeyeceği ve gelecek için kendisinden bir şeyler beklendiği mesajını verir. Böylece çocuğun ileriye dönük beklentileri ve umutları artar. Siz de tatilde çocuğunuza küçük sorumluluklar vererek onun bu duygularını canlı tutmasına destek olun.

Spor ve sanata zaman ayırın: Okul zamanlarında yürütülen spor ve sanat etkinlikleri çocukların yaşam hakkında sembolik anlamlar bulmalarına yardımcı olur ve stresle başa çıkmalarını kolaylaştırır. Bu nedenle yaz tatilinde onların spor ve sanatla ilgilenmesine olanak sağlayarak bu konuda devamlılığın oluşmasına fırsat verin."