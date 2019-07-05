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Yaz okulu, çocukların tatil sevinci oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesince Nazilli’de açılan Yaz Okulu 2019 çocukların tatil sevinci oldu.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:38
Yaz okulu, çocukların tatil sevinci oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesince Nazilli’de açılan Yaz Okulu 2019 çocukların tatil sevinci oldu. Bin 200 civarında çocuğun faydalandığı yaz okulu kapsamındaki futbol ve yüzme kursları büyük ilgi görüyor.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan öncülüğünde Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi tarafından Esat Ergüler Sosyal Tesisleri ve Sümer Rekreasyon Alanı’nda düzenlenen Yaz Okulu 2019’a katılan çocuklar hem tatillerini eğlenerek geçiriyor hem de futbolu ve yüzmeyi uzmanlarından öğreniyor.


Nazilli Sümer Rekreasyon Alanı’ndaki havuzda düzenlenen yaz okulu yüzme kursuna 9-14 yaş arası 40’ar öğrenciden oluşan 23 grupta 920 öğrenci katılıyor. Çocuklara, uygulamalı yüzme kurallarının öğretmenin yanısıra bölgenin en sıcak iklimine sahip Nazilli’de tatile gidemeyen çocuklara havuzda serinleme imkanı da sunuluyor. Hafta içi hergün gün boyu süren yüzme kurslarına katılan öğrencilerle tek tek ilgilenen uzman eğitmenler velilerden de büyük takdir topluyor. Yüzme bilmeyen çocuklarının yaz okulu sayesinde uzman ellerde yüzme öğrenmesini sağlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na da teşekkür eden veliler, “Yaz aylarında birçok boğulma olayı duyuyoruz. Çocuklarımız en azından yüzme öğrenmelerinin yanısıra sudaki davranışlarına dikkat edecekler” diyerek teşekkürlerini dile getirdi.


Yüzme Eğitmenlerinden Raziye Aytekin de yaptığı bilgilendirmede verdikleri derslerle çocuklara yüzmeyi en iyi şekilde öğrettiklerini ifade etti.


Esat Ergüler Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen futbol okuluna ise yaklaşık 150 öğrenci katılıyor. Çocuklara futbolun kuralları en iyi şekilde uzman eğitmenler tarafından öğretiliyor. Hafta içi her gün verilen kurslara katılan öğrenciler futbolun kurallarını uygulamalı olarak öğrendikten sonra aralarında yaptıkları maçlarla da öğrendiklerini pekiştirdikleri gibi en sevdikleri futboldan da yaz boyu kopmayarak tatillerini en iyi şekilde değerlendirme imkanı elde ediyorlar. Yaz okullarına katılan öğrenciler belediyeye Servislerle evlerinden alınıp yine evlerine bırakılıyor. Öğrencilerin her türlü ihtiyacının da karşılandığı yaz okulunun 2 ay süreceği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:38
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