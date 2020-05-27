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Aktüel

Yaylada rahatsızlanan çoban ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde rahatsızlanan çoban, hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 10:18:33 -
Yaylada rahatsızlanan çoban ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde rahatsızlanan çoban, hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kavşut Mahallesi, Kömür Yaylasında yaşayan Veysel Yalçın’ın (21) hayvanlarını otlatırken göğüs ağrısı oluştu.


İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, zorlu arazi şartları nedeniyle karayoluyla bölgeye ulaşamadı. Karayoluyla hastaya ulaşmak mümkün olmayınca, devreye ambulans helikopter girdi. Sağlık Bakanlığına ait helikopterle genç hasta bulunduğu yayladan kısa sürede alınarak Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Veysel Yalçın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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