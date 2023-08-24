Yaygın din eğitimi faaliyetlerine stajyerler de katıldı
“Kariyer kapısı staj seferberliği” çerçevesinde Kütahya İl Müftülüğünün koordinesinde Emet İlçe Müftülüğünce yürütülen yaygın din eğitimi faaliyetlerine 3 stajyer öğrenci katılım sağladı.
İlçe Müftülüğü bünyesinde stajyer olarak katılan 3 İlahiyat Fakültesi öğrencisine İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından kurum içi tanıtım, manevi destek hizmetleri, aile ve dini rehberlik, Kur’an kursları, camii hizmetleri, gençlik, bağımlılık ve engellilere yönelik görevli koordinatörlerce yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. İlçe Müftüsü İsmail Çınar, 3 stajyer öğrencinin güzel bir kazanım sağladıklarını belirterek, öğrencilerin katılım belgelerini takdim etti.