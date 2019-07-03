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Yaya Toure, Çin'e transfer oldu

- Afrika'da üst üste 4 kez yılın futbolcusu seçilen 36 yaşındaki Yaya Toure, Çin ekibi Qingdao Huanghai ile sözleşme imzaladı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:38
Yaya Toure, Çin'e transfer oldu


ANKARA (AA) - Çin 2. Futbol Ligi ekiplerinden Qingdao Huanghai, Fildişi Sahilli futbolcu Yaya Toure'yi kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yapılan açıklamada, teknik ekibin isteği doğrultusunda 36 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren Yaya Toure, "Futbola başladığımdan bu yana mücadeleden hiç kaçmadım ve Qingdao Huanghai takımıyla yeni bir maceraya hazırım." ifadelerini kullandı.

Milli formayla 97 maçta 19 gol atan ve 2015'te Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Toure, Afrika'da üst üste dört sezon (2011, 2012, 2013, 2014) yılın futbolcusu seçilmişti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:38
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