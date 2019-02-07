0553 313 94 23

Yaya geçidi 'halay' geçidi oldu

İçişleri Bakanlığı'nın 2019 yılını 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan etmesi nedeniyle, Tokat'ta yaya geçidinden, davul zurna eşliğinde halay çekerek yolun karşısına geçildi.

07 Şubat 2019 Perşembe 19:55
Yaya geçidi 'halay' geçidi oldu

İçişleri Bakanlığınca, 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesi nedeniyle projeye destek vermek için Tokat Gönüllüler Grubu ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Tokat İl Temsilciliği üyesi 30 kişilik grup, Yonca Yaprağı Kavşağı'nda toplandı.

Halay çekerek geçtiler

Grup, trafik ışıklarında yayalara yeşil ışık yanınca davul zurna eşliğinde halay çekerek, yaya geçidinden karşıya geçti. Halay çekerek karşıya geçenleri, sürücüler şaşkın bakışlarla izledi. Bazı sürücüler ise o anları cep telefonları ile kaydetti.

Yaya önceliği ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nın projesini desteklediklerini kaydeden Tokat Gönüllüler Grubu temsilcisi Fatma Esin Tuna, "Bazı yayalar çok dikkatsiz. Trafik ışıklarında kırmızı da yansa yayaya, yaya geçidi var diye geçiyor. Biz de onu vurgulamak istedik. Eğer trafik ışığı varsa ışığa bağlı kalacaklar. Sadece kendilerine yeşil yandığında geçebilecekler dedik. Hatta kendilerine yeşil yandığı zaman halay bile çekebilir yayalar acele etmelerine gerek yok. Gençlerimizle bir araya geldik, halay çektik. Aynı zamanda toplumu da bilinçlendirmek istedik. Çünkü birçok sürücü bu konudan muzdarip olmaya başladı. İnsanlar bilinçsizce trafik ışıklarında yeşil bile yansa kendilerini yola atıyorlar. Akıcı bir trafikte de araçların durması kazaya sebebiyet olabiliyor." dedi. Yaya geçinden davul ve zurna ile halay çekerek geçtiler

Farkındalık projesi

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Tokat İl Temsilcisi İsmail Kılıç ise, "Öncelik yayanın, öncelik hayatın projesinde insana verilen değerin vurgusu vardır. Burada dikkat edilmesi gereken konu yayaların kendilerine kırmızı ışık yandığında durmaları. Araçlara yeşil ışık yandığı zaman geçmemeleri. Buna dikkat ettiğimizde her şey güzel olacaktır." diye konuştu.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 19:55
  1. Öncelik yayanın
  2. öncelik hayatın projesi
  3. Halay
  4. Tokat Gönüllüler Grubu
  5. Yaya Öncelikli Trafik Yılı
  6. İçişleri Bakanlığı
  7. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu
  8. Tokat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika yangını
    1. GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika..
    2. İzmir merkezli göçmen kaçakçılığı..
    3. Devlet Başkanı açıkladı: Enflasyonu..
    4. Sudan’daki Türk Kadın Platformu..
    5. Kartal'da bina çökmesi
    6. Bursa'daki cinayet
    7. Hatay'da HTŞ operasyonu! Gözaltılar var
    8. İYİ Parti'den 'HDP' açıklaması:..
    9. "Enflasyonu düşürmek tahminimden daha..
    10. Kırşehir'de terör operasyonu:..
    11. "Palandöken'e gelen turist sayısı..
    12. Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı
    13. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    14. Yaya geçidi 'halay' geçidi oldu
    15. "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve..
    16. Muğla'da masaj salonu yangını
    17. New York'taki konferansta, Myanmar'a..
    18. Kömür madeninde patlama! Çok sayıda..
    19. TSK'nın görev süresi uzatılmıştı! İran..
    20. GÜNCELLEME - Binali Yıldırım, kanser..
    İşte son anket sonuçları! HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi
    İşte son anket sonuçları! HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...