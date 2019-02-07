Yaya geçidi 'halay' geçidi oldu

İçişleri Bakanlığınca, 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesi nedeniyle projeye destek vermek için Tokat Gönüllüler Grubu ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Tokat İl Temsilciliği üyesi 30 kişilik grup, Yonca Yaprağı Kavşağı'nda toplandı.

Halay çekerek geçtiler

Grup, trafik ışıklarında yayalara yeşil ışık yanınca davul zurna eşliğinde halay çekerek, yaya geçidinden karşıya geçti. Halay çekerek karşıya geçenleri, sürücüler şaşkın bakışlarla izledi. Bazı sürücüler ise o anları cep telefonları ile kaydetti.

Yaya önceliği ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nın projesini desteklediklerini kaydeden Tokat Gönüllüler Grubu temsilcisi Fatma Esin Tuna, "Bazı yayalar çok dikkatsiz. Trafik ışıklarında kırmızı da yansa yayaya, yaya geçidi var diye geçiyor. Biz de onu vurgulamak istedik. Eğer trafik ışığı varsa ışığa bağlı kalacaklar. Sadece kendilerine yeşil yandığında geçebilecekler dedik. Hatta kendilerine yeşil yandığı zaman halay bile çekebilir yayalar acele etmelerine gerek yok. Gençlerimizle bir araya geldik, halay çektik. Aynı zamanda toplumu da bilinçlendirmek istedik. Çünkü birçok sürücü bu konudan muzdarip olmaya başladı. İnsanlar bilinçsizce trafik ışıklarında yeşil bile yansa kendilerini yola atıyorlar. Akıcı bir trafikte de araçların durması kazaya sebebiyet olabiliyor." dedi. Yaya geçinden davul ve zurna ile halay çekerek geçtiler

Farkındalık projesi

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Tokat İl Temsilcisi İsmail Kılıç ise, "Öncelik yayanın, öncelik hayatın projesinde insana verilen değerin vurgusu vardır. Burada dikkat edilmesi gereken konu yayaların kendilerine kırmızı ışık yandığında durmaları. Araçlara yeşil ışık yandığı zaman geçmemeleri. Buna dikkat ettiğimizde her şey güzel olacaktır." diye konuştu.