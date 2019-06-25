'Yavuz' sondaj gemisi Akdeniz'de Türkiye'nin ikinci petrol arama gemisi 'Yavuz' Akdeniz'e demirledi. Geminin Temmuz ayı başında petrol aramasına başlayacağı belirtildi.

Türkiye'nin ikinci açık deniz petrol platformu olan, 229,6 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki 'Yavuz' sondaj gemisi, 22 Haziran'da Çanakkale Boğazı'ndan çıktıktan sonra Akdeniz'e geldi. Antalya'nın Konyaaltı ilçesi açıklarında, Konyaaltı Plajı'na yakın noktada demirlenen gemi, kent sakinlerinin de ilgisini çekti. Bazı tur tekneleriyle geminin yakınından geçildiği görüldü. 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapılabilen geminin kulesinin yüksekliği ise yaklaşık 103 metre. Dünyada az sayıda bulunan 6'ncı nesil sondaj gemisi 'Yavuz' ile KKTC'den alınan ruhsatlı sahalarda temmuzda sondaja başlanacak.

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