Yavuz, Karadeniz’deki ilk seferine hazırlanıyor

12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme özelliğine sahip olan geminin boyu 229.6 metre genişliği ise 36 metre. 104 metre kule yüksekliğine sahip olan Yavuz, Fatih’ten sonra envantere dahil edilen ikinci derin deniz sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor. Dinamik konumlandırma sistemine sahip olan gemi, 6 metreye kadar olan dalgalar da bile sorunsuz sondaj yapabiliyor. Kule montajı tamamlanan Yavuz’un şubat ayının ikinci yarısında Karadeniz’e açılması bekleniyor. TPAO tarafından 2020 yılında Sakarya Gaz Sahası’nda bulunan Tuna-1 Kuyusu’nda 405 milyar metreküp doğal gaz keşfedilmişti. 2021 yılında da Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal keşfedilmişti. Sakarya Gaz Sahası’nda bulunan rezerv 540 milyar metreküpe ulaşmıştı. Fatih ve Kanuni, tarihi keşiflerin ardından sondaj faaliyetlerine başlamıştı.