Yavuz Güzelyurt-1 kuyusuna ilerliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz’de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini açıkladı. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa, mutlaka bulacağız” ifadelerini kullandı. Yazılı Seyir Uyarı Sistemi’ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz’de Ocak 2020’ye kadar çalışmalarına devam edecek. Bu arada Moskova’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında değerlendirmelerde de bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) ilk ünitenin 2023’te devreye alınacağını belirterek, “Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) projeyle ilgili hala çalışıyor. Çalışmalarını tamamladığında bir karar vereceğiz” dedi.