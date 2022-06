Yavuz Demirkimdir? Prof. Dr.Yavuz Demir nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete atama kararlarına göre, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Demir atandı. Peki Prof. Dr. Yavuz Demir kimdir, nereli?

Yavuz Demir kimdir?

1959 yılında Samsun’da doğdu. Manchester Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı (1991). 1999-2000 ve 2009-2011 yılları arasında Oxford Üniversitesi’nde Türk Edebiyatı dersleri okuttu. Alma College’da Fulbright Visiting Scholar in Residence olarak, Türk edebiyatı, edebiyat kuramları ve anlatı bilim dersleri verdi (2006). Modern Türk Edebiyatı yanında; çalışma alanları: edebiyat teorisi, anlatı bilim, kurmaca yazımıdır. Ondokuz Mayıs, Bilkent, Girne Amerikan, Nişantaşı görev yaptığı üniversiteler olup, 2020 Haziran’ından itibaren Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr Y.Demir’in çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri yanında kitap ve çevirileri: İlk Dönem Türk Hikayelerinde Anlatıcılar Tipolojisi (2002), Zaman Zaman İçinde/Roman Roman İçinde (2002), The Conqueror: A Novel (2009), Hayat Böyledir İşte Fakat Hikaye (2010), Kalenin Bedenleri/Kurmacanın Halleri (2018).