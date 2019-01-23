0553 313 94 23

Yavuz Bülent Bakiler sağlık durumu nasıl

Kalp ritm bozukluğu sebebiyle yaklaşık 5 gündür hastanede tedavi gören yazar ve şair Yavuz Bülent Bakiler'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Peki Yavuz Bülent Bakiler kimdir? Yavuz Bülent Bakiler nereli ve kaç yaşında? Yavuz Bülent Bakiler'in aralarında "Harman", "Yalnızlık", "Duvak" ve "Seninle"nin de bulunduğu şiir kitapları mevcuttur.

23 Ocak 2019 Çarşamba 18:05
Yavuz Bülent Bakiler sağlık durumu nasıl

Kalp ritm bozukluğu sebebiyle yaklaşık 5 gündür hastanede tedavi gören yazar ve şair Yavuz Bülent Bakiler'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Peki Yavuz Bülent Bakiler kimdir? Yavuz Bülent Bakiler nereli ve kaç yaşında? Yavuz Bülent Bakiler kitapları...

Yavuz Bülent Bakiler'in sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde çıkan vefat haberi üzerine açıklama yapan eşi Ayşe Bakiler, haberlerin herhangi bir doğruluk içermediğini söyledi. Ayşe Bakiler, eşinin kalp krizi nedeni ile değil, kalp ritm bozukluğu sebebiyle yaklaşık 5 gündür hastanede tedavi gördüğünü aktararak, usta edebiyatçının şu andaki sağlık durumunun ise iyi olduğunu ifade etti.

Yavuz Bülent Bakiler kimdir?

Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 23 Nisan 1936'da Sivas'ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamlayan Bakiler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ankara Televizyonu ve Ankara Radyosu'nda da çalışan Bakiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak bir süre görev yaptı. Aynı zamanda gazeteci ve avukat olan Bakiler, Tercüman ve Türkiye gazetelerinde uzun süre köşe yazıları yazdı. Usta edebiyatçının aralarında "Harman", "Yalnızlık", "Duvak" ve "Seninle"nin bulunduğu şiir kitaplarının yanı sıra antoloji, gezi, biyografi ile deneme türlerinde de çeşitli kitapları bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 18:05
  1. Sivas
  2. Ankara
  3. Yavuz Bülent Bakiler sağlık durumu nasıl
  4. Yavuz Bülent Bakiler kimdir
  5. Yavuz Bülent Bakiler nereli
  6. Yavuz Bülent Bakiler eserleri
  7. Yavuz Bülent Bakiler şiirleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li oyuncu Baldwin'e öfke kontrolü cezası
    1. ABD'li oyuncu Baldwin'e öfke kontrolü..
    2. Annesi gözleri önünde öldürülmüştü!..
    3. MHP 21 belediye başkan adayını daha..
    4. "İnşallah Antalyaspor maçıyla..
    5. Sosyal medyadan EYP satmaya çalışan..
    6. İşçi servisiyle kamyon çarpıştı: 1..
    7. Denizli'de naylon bidon içinde bebek..
    8. Yumurta yıkanıp buzdolabına konulur mu?
    9. Bahçe duvarı otomobilin üzerine yıkıldı
    10. 2022 engelli maaşı nasıl alınır? |..
    11. DHMİ özel güvenlik personeli alımları..
    12. Sudan Devlet Başkanı Beşir'in Katar..
    13. IF Wedding Fashion İzmir
    14. Şanlıurfa'da terör operasyonu! 2..
    15. Ege'nin deri ihracatçılarına ödül
    16. “Küresel yapı, ancak uzlaşmaya..
    17. İmzalar atıldı! Türkiye'den alınan..
    18. MHP 21 belediye başkan adayını daha..
    19. GÜNCELLEME - İzmir'de 3 katlı metruk..
    20. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül sorusuna net cevap!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül sorusuna net cevap!
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!