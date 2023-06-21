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Siyaset Yavuz Ağıralioğlu'ndan LGBT açıklaması!
Siyaset

Yavuz Ağıralioğlu'ndan LGBT açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-06-21 21:40:00 -
Yavuz Ağıralioğlu'ndan LGBT açıklaması!

Haber Global yayınında konuşan Yavuz Ağıralioğlu, LGBT sapkınlığına değindi. Ağıralioğlu, "LGBT özgürlük değildir." ifadelerini kullandı.

Yavuz Ağıralioğlu Haber Global canlı yayınında konuştu.

Ağıralioğlu "Devlet vatandaşını korurken ailesini de korumak zorundadır." mesajı verdi.

"Türkiye'de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz şeyler var. Evlilik ve doğum oranlarını korumamız lazım." diyen Ağıralioğlu, "Aile ve nesli koruyamazsak, evliliği koruyamazsak Türkiye 20 yıl sonra yaşlı bir ülke olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yavuz Ağıralioğlu LGBT sapkınlığına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Size özgürlük diye dayatılan şeyin Türk ailesine suikast olduğunu görmezseniz, memleketin 25 sene sonra karşı karşıya kalacağı şeyde inşallah haklı çıktık demeyiz. LGBT'ye karşıyım. Buna göç de dahil. LGBT bir özgürlük değildir.
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