Yavuz Ağıralioğlu’ndan CHP’ye ara seçim cevabı

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Meral Akşener sonrası İYİ Parti Genel Başkan Adayı olan M. Tolga Akalın’ın Anahtar Parti’ye katılım töreninde yaptığı konuşmada, CHP’nin ara seçim çağrısını değerlendiren Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu; “Bizim pozisyonumuz şöyle; illa seçim yapılacaksa mecrasında, zamanında yapılmalı. Mecrasından çıkarılmış bir memlekette, mecrasına otursun diye gayretlerimizi oldubittiye getirmeyi millet iradesine hürmetsizlik sayıyoruz. Ama bir türbülans var memlekette, ana muhalefet partisi haklı olarak adayı cezaevinde olduğu için süreci böyle yönetmek istiyor olabilir. CHP'nin kendi gündemidir, nezaketsizlik yapamayız” mesajını verdi.