Ömrü Apo'nun dizinin dibinde geçmişti… Yalçın Küçük'e askeri tören! Tepkiler çığ gibi İşgalci katiller: Hizbullah lideri Naim Kasım öldürüldü Test amacıyla misket bombası başlıklı taktik balistik füze fırlattı Kuzey Kore yeni bir şeyler peşinde Savaş kaldığı yerden devam mı edecek? İran: 'Karşılık vereceğiz!' Ekrem'in türbesi de kaçak çıktı: Silivri'deki tiyatro yıkıldı Ara seçim şantajı hırsızlığınızı örtmez Perinçek 'İsrail vurdu' demişti! MSB'den düşen C-130 uçağına ilişkin açıklama Malatya Sultansuyu Barajı yeniden hizmete girdi Ekonomiye 2 milyar lira katkı sağlayacak MSB'den ateşkes açıklaması! İran'daki ateşkes kalıcı barışa evrilmeli Siyasi manevranın ardındaki inşaat gölgesi: Ekrem Baki mercek altında
Sosyal medyadan yazıp sildiler! İran'dan kafaları karıştıran hamle

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, ABD ile varılan geçici ateşkesin İsrail tarafından ihlal edildiğini iddia eden ve İran heyetinin Pakistan yolculuğunu duyuran paylaşımını sildi. Diplomatik kulislerde şok etkisi oluşturan bu hamle, İslamabad zirvesi öncesi Tahran yönetiminin kafa karışıklığını ve bölgedeki yüksek tansiyonu bir kez daha gözler önüne serdi.

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, İsrail’in diplomatik girişimleri sabote etmek için ABD ile varılan ateşkesi ihlal etmesine rağmen İran heyetinin ateşkesi görüşmek için bu gece Pakistan’a gideceğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımını sildi.

Mukaddem, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı ve daha sonra kaldırdığı paylaşımında, İsrail’in, diplomatik girişimleri sabote etmek için ABD ile varılan ateşkesi ihlal ettiğini, bu nedenle İran kamuoyunda şüpheler oluştuğunu ifade eden Mukaddem, “Kamuoyunda şüpheler oluşsa da İran heyeti, Sayın Şahbaz Şerif’in daveti üzerine, İran tarafından önerilen 10 maddeye dayalı görüşmeler için bu gece İslamabad’a geliyor.” bilgisine yer vermişti.

ABD İRAN ARASINDA İSRAİL’İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

