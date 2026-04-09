Aynısını Fatih Altaylı, Mehmet Ali Birand ve Şirin Payzın da yaptı! PKK’nın Yalçın Küçük mesajında suç itirafı

Apocu komünist Yalçın Küçük öldü. Küçük’ün Kıbrıs Gazisi olduğu gerekçesiyle Ankara’da askeri tören düzenlendi. Terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen ve teröristbaşı Öcalan için, “Kardeşim” diyen Küçük’ün askeri törenle defnedilmesi büyük tepkilere neden oldu. Ayrıca PKK/KCK da Yalçın Küçük’ün ölümü nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Yalçın Küçük’ün ölümü nedeniyle PKK/KCK’nın taziye mesajı yayınlaması da masaya yatırıldı.

Ali Karahasanoğlu, Yalçın Küçük’ün vefatı üzerine KCK’nın taziye mesajını ve Ekrem İmamoğlu’nun cenazeye çelenk göndermesini eleştirdi.

Konuşmasında, Yalçın Küçük’ün “Apo kardeşim” ifadesini hatırlatarak, bu sözlerin PKK terör örgütünün düşüncelerini topluma taşıdığını ve teröre destek anlamına geldiğini vurguladı. Aynı dönemde askerlerimizin şehit edildiği Dağlıca ve Bingöl saldırıları gibi olayları örnek vererek, bu ifadeleri kullananların teröristlerle aynı safta yer aldığını belirtti.

Karahasanoğlu, geçmişte benzer röportajlar yapan Fatih Altaylı, Mehmet Ali Birand, Yalçın Doğan ve Şirin Payzın gibi isimleri de örnek gösterdi. KCK’nın bu tür röportajları “önemli katkı” olarak nitelendirmesini “suç itirafı” olarak değerlendirdi.

Ayrıca, 28 Şubat döneminde görev yapan Yargıtay üyesi Hamdi Yaver Aktan ve Başsavcı Sabih Kanadoğlu’nun geçmiş uygulamalarını hatırlatarak, bugün rüşvet davalarında “çetin yargılama” vurgusu yapan gazeteci Ahmet Taşgetiren’e de tepki gösterdi.

Konuşmasının sonunda, Ekrem İmamoğlu’nun çelenk göndermesini ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun acil seçim çağrısını eleştirerek, “PKK’lı teröristlerle yan yana duranlar bizden uzak dursun” dedi.