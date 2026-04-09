BBP Genel Başkanı Destici'den Erdoğan sözleri: 'Bir kez daha aday olması...'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mutlaka yeniden aday olması gerektiğini ifade etti. Partisinin Düzce İl Başkanlığı'nda gündeme dair açıklamalarda bulunan Destici, olası bir seçim olması durumunda Erdoğan'ın bir daha aday olması gerektiğini vurguladı.

"NORMAL BİR SÜREÇTEN GEÇMİYORUZ"

İçinden geçtikleri sürecin normal bir süreç olmadığını, bu nedenle bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtiyaç olduğunu belirten Destici, "Ben daha önce de ifade ettim. Erken seçim olma ihtimalini ben düşük görüyorum ama öne alınmış bir seçim ihtimalinden bahsettim. O da ne için? Onu da açıkça ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçte bir kez daha aday olması gerekiyor. Kendisi her ne kadar bu konuda bir açıklama yapmasa da, bu konuda bir istek belirtmemiş olsa da bizim ülkemizin şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın deneyimine, tecrübesine ihtiyacımız var çünkü içinden geçtiğimiz süreç yeni bir maceraya atılma süreci değildir. Masaya oturduğu zaman muhatapları tarafından ciddiye alınan ve karşıya, muhataplarına Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gücünü, kudretini yansıtabilecek ve bu konularla ilgili büyük tecrübe edinmiş bir devlet başkanıyla, bir cumhurbaşkanıyla bizim bu süreçleri geçirmemiz gerekir. Onun için Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olması ve bir dönem daha en azından Cumhurbaşkanlığı görevini ifa etmesi gerekiyor. İçinden geçtiğimiz süreçlerden bahsediyorum; normal bir süreç olsaydı belki bunları bugün burada söylemeyebilirdim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA