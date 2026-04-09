Özel’in “ara seçim” çağrısına Kurtulmuş’tan yanıt: Kararı Genel Kurul verir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “ara seçim” çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, ara seçim kararının hangi şartlarda alınacağının Anayasa’da açık şekilde düzenlendiğini belirtti.

Kurtulmuş, konuyla ilgili şunları söyledi:

Anayasamızda hangi şartlar altında ara seçime gidilebileceği çok nettir ve milletvekili istifaların hangi şekilde kabul edilebileceği açıktır. Bu konuda karar alma yetkisi TBMM’dedir. Ara seçimin nasıl yapılabileceği Anayasa’da ve İç Tüzük’te bellidir. O şartlar yerine geldiğinde bu olur ama karar verecek olan Genel Kurul'dur ve Genel Kurul’un böyle bir karar alması şarttır. Yani burada TBMM Başkanlığı'na en ufak bir inisiyatif bırakılmamıştır.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” AÇIKLAMASI

Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmesinde ise sürecin planlı şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak sorumluluğun siyasi partilerde olduğunu ifade etti. Şu değerlendirmeyi yaptı:

Bu konuda acele etmek lazım ama bu acele işlerimizi plansız şekilde yapmamızı gerektirmiyor. Bundan sonra atılacak adımlarla ilgili sorumluluk TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerdedir. Yasal düzenleme teklifinin TBMM Genel Kurulu'na gelmesi temin edilmelidir. Biz kolaylaştırıcı rolümüzü oynarız ama esas sorumluluk siyasi partilerdedir. Silahların bırakılması en temel beklentimizdir.

CHP LİDERİ RANDEVU TALEP ETTİ Mİ?

TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP lideri Özel’in kendisinden randevu isteyip istemediğine ilişkin soruya da yanıt verdi. Kurtulmuş, Özel’den henüz bir randevu talebi gelmediğini ancak talep olması halinde görüşebileceklerini söyledi.

Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

Bana Sayın Özel'den gelmiş bir randevu talebi yok ama randevu talebinde bulunanlarla görüşüyoruz. Sayın Özel ile de ne zaman randevu talep ederse görüşürüz. Bizim bağlı olduğumuz şey Meclis İçtüzüğüdür. Meclis İçtüzüğü, Meclis Başkanı'na bir inisiyatif bırakmamıştır. Bunun üzerinden herhangi bir siyasi tartışmanın tarafı olmam.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, dün ara seçim temasları kapsamında Türkiye İşçi Partisi (TİP) ziyaret etmişti. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Ben Sayın Numan Kurtulmuş'u gelecek hafta ziyaret edeceğim. Zaten bütün taleplerimiz çok net bir şekilde, aslında Anayasa'ya uyulması noktasında ve esas olarak da Numan Kurtulmuş'un bu dönemde biraz önce söylenen, Sayın Genel Başkan'ın ifade ettiği konuyu da kapsayan ve kendisini fevkalade bağlayan bir sorumluluğu var. Niye? Bir komisyon kuruldu, terörsüz, demokratik Türkiye. Komisyon oy birliği ile bir rapor çıkardı. Başkanı Numan Bey. En temel yaklaşımı Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyum. Şimdi sen bununla ilgili hep birlikte çalışılmış ve o altında bütün partinin ortak imza attığı komisyonun başkanıysın. Özgül örnek, birincil örnek seçilmiş bir milletvekili hapiste.

Anayasa Mahkemesi de 1'inci kararıyla çıkmalı demiş. 2'nci kararıylanda alt kademe mahkemenin bir kararı okunması mevzununda, yok hükmündedir demiş. Meclise derhal görevini yap demiş. E sen kendi imzam var. Komisyon başkanısın. Bir, hemen buradan başla. İki, AİHM ve AYM kararlarının uygulanmasında artık normal vatandaş, milletvekili ve seçilmiş Meclis Başkanı sorumluluğunun ötesinde tüm partilerin bir araya geldiği komisyon metninin, komisyonun başkanı metnin sahibi olarak bütün taahhütlerin ötesinde bir görevi var.”