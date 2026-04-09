Müge Anlı'da bu kadar da olmaz dedirten olay: 3,5 aylık bebek 'ortadan kayboldu' deniyordu! İşte ilgili o iddia

Sena Doğan, eşinin bebekle ilgili davranışlarına da dikkat çekerek, Fatih Doğan’ın “ana kucağı” kullanımına bile karşı çıktığını ve “Bunun adı neden baba kucağı değil? Baba kokusu daha güvenli” diyerek bebeği annesine evde dahi vermek istemediğini iddia etti. Bebeği annesinden ayıran babanın, dünkü yayında dile getirdiği “uzaklaştırma kararı çıkarttım” şeklindeki beyanının ise programda yapılan araştırmalar sonucunda gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Evladına kavuşmak isteyen anne, bebeğinin kıyafetlerini koklayarak uyuduğunu belirterek, “Kızımı kollarımda uyuturdum, o elleriyle boynumu okşardı. Şimdi sadece kıyafetlerini koklayarak yatıyorum. İlk çocuğuma hasret kaldım, aynı acıyı tekrar yaşamak istemiyorum” sözleriyle yaşadığı derin üzüntüyü dile getirdi. Sena Doğan, bebeğinin hayatından endişe ettiğini belirterek bulunması için çağrı yaptı. Yayının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne giden Sena Doğan, boşanma davası açarak bebeğin geçici velayetinin kendisine verilmesi talebinde bulundu. Programda ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da sürece dahil olduğu bilgisi paylaşıldı.