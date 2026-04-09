İsrail'in üzerine kurulduğu katliam: Deir Yassin! Bu katliam olmasaydı İsrail devleti de olmazdı

İsrail’in üzerine kurulduğu katliam: Deir Yassin! Bu katliam olmasaydı İsrail devleti de olmazdı

Terör devletinin kuruluş sürecinde birçok katliama imza atan siyonist çetelerin 1948 yılının 9 Nisan günü gerçekleştirdiği vahşi katliamın üzerinden 78 yıl geçti. Filistin‘in Deir Yassin köyünde 254 kişinin vahşice katledildiği saldırıyı yöneten ve daha sonra İsrail’in Başbakanı olan Menahem Begin, gurur duyduğu katliamı “Eğer Deir Yassin katliamı olmasaydı, İsrail Devleti de olmazdı” sözleriyle anlatmıştı.

9 Nisan’ı 10 Nisan’a bağlayan gece Filistinlilerin yaşadığı Deir Yassin köyünü basan siyonist Stern ve Irgun çeteleri, köy halkından 254 kişiyi katletti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu masum siviller bir gecede öldürüldü. Katliamdan çok az sayıda kişi yaralı olarak kurtulabildi.

Gece saatlerinde Deir Yassin halkı hoparlörlerden gelen “Köyü terk edin!” anonsları ile uyandı.

ÇOCUKLARI ANNELERİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜLER

Köy halkı daha ne olduğunu bile anlayamadan siyonist teröristler tarafından katledildi. Evler ateşe verildi, evlerden kaçmak isteyenler kurşuna dizildi, çocuklar annelerinin gözleri önünde öldürüldü.

Deir Yassin Katliamı, daha sonra İsrail başbakanlığı da yapacak olan Menahem Begin’in liderliğindeki çeteleri tarafından gerçekleştirildi.

Menahem Begin, yıllar sonra bu kanlı eylemi “Eğer Deir Yassin katliamı olmasaydı, İsrail Devleti de olmazdı” sözleriyle anlattı. Deir Yassin, bir halkın etnik temizliği üzerine kurulan terör devletinin işlediği binlerce katliamdan sadece birisiydi. 

M B

Bu katil sürüsü hala aynı değil mi? Bunlar polyester. Yerliler de ipek! İkisi aynı değerde değil! içinde zerre insaniyet kırıntısı olmayan bu zalimleri ABD alıp Greenland’a götürsün! Bölgemiz belki rahatlar! Başka türlü çözüm olmuyor ! Sonradan yahudiliği benimseyen bu şeytan ruhlu caniler kendi cinsleriyle belki daha iyi geçinir!

Saffef

1948 düşünür isek yavaş yavaş kuveyt sudiarabistan BAE Suriye
