Süper Lig devinden beklenmedik karar çıktı! Bu kararı aldılar bile...
Fenerbahçe, yeni sezonda kanat rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Transfer için iki isim önerilirken sarı-lacivertliler anlaşmayı Dünya Kupası başlamadan tamamlayıp planlıyor.
Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin çalışmalarına şimdiden başladı. Kanat bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde başkan Sadettin Saran'ın 2026 Dünya Kupası öncesinde kadro planlamasının büyük ölçüde tamamlanmasını istiyor.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye iki isim önerildi. Bu isimlerden ilkinin kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren ve Al Ahli forması giyen Riyad Mahrez olduğu, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki futbolcunun N'Golo Kante gibi Avrupa'ya dönmek istediği belirtildi. 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelerden olan Cezayir'in yıldız isimlerinden Riyad Mahrez'in kadroda olması bekleniyor.
Al Ahli'de bu sezon 36 maça çıkan Riyad Mahrez, 7 gol ve 13 asist kaydetti. Mahrez, kariyerinde daha önce Manchester City, Leicester City, Le Havre, Quimper ve AAS Sarcelles formalarını giymişti.
Sarı-lacivertli takımın listesindeki bir diğer adayın Aston Villa forması giyen Leon Bailey olduğu, 28 yaşındaki oyuncunun daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmek istediği ifade edildi. Aston Villa'da 23 maça çıkan Leon Bailey, 1 gol ve 3 asistle oynadı. Bailey Roma, Leverkusen, Genk, Trencin ve Anif Jugend'de de oynamıştı.
