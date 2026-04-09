Pamukkale’de balon keyfi! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı HÜDA PAR’dan ateşkes değerlendirmesi: ABD ve siyonist rejim büyük bir hezimete uğradı Şirketler yönünü o bölgeye çevirdi bile... Berat Albayrak 'Buraya not düşelim' diyerek açıklamıştı! İşte Avrupa pazarındaki 'Türk mucizesi' İbn-i Sina'dan El-Biruni'ye kadar... Avrupa bu bitkinin peşinde! Hatipoğlu, Büyükerşen öyle bir cevap verdi ki: Senden artık bıktık, usandık İdeal süt ısısı: Kaşığı döndürseniz de düşmüyor! İşte taş gibi yoğurt mayalamanın 40 yıllık sırrı TUSAŞ’tan dev hamle: Latin Amerika ile İHA anlaşması imzaladı, gündeme oturdu!
Süper Lig devinden beklenmedik karar çıktı! Bu kararı aldılar bile...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Süper Lig devinden beklenmedik karar çıktı! Bu kararı aldılar bile...

Fenerbahçe, yeni sezonda kanat rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Transfer için iki isim önerilirken sarı-lacivertliler anlaşmayı Dünya Kupası başlamadan tamamlayıp planlıyor.

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin çalışmalarına şimdiden başladı. Kanat bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde başkan Sadettin Saran'ın 2026 Dünya Kupası öncesinde kadro planlamasının büyük ölçüde tamamlanmasını istiyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye iki isim önerildi. Bu isimlerden ilkinin kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren ve Al Ahli forması giyen Riyad Mahrez olduğu, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki futbolcunun N'Golo Kante gibi Avrupa'ya dönmek istediği belirtildi. 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelerden olan Cezayir'in yıldız isimlerinden Riyad Mahrez'in kadroda olması bekleniyor.

Al Ahli'de bu sezon 36 maça çıkan Riyad Mahrez, 7 gol ve 13 asist kaydetti. Mahrez, kariyerinde daha önce Manchester City, Leicester City, Le Havre, Quimper ve AAS Sarcelles formalarını giymişti.

Sarı-lacivertli takımın listesindeki bir diğer adayın Aston Villa forması giyen Leon Bailey olduğu, 28 yaşındaki oyuncunun daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmek istediği ifade edildi. Aston Villa'da 23 maça çıkan Leon Bailey, 1 gol ve 3 asistle oynadı. Bailey Roma, Leverkusen, Genk, Trencin ve Anif Jugend'de de oynamıştı.

İktidar rüyası gören CHP'ye şamarı indirdi
Gündem

İktidar rüyası gören CHP'ye şamarı indirdi

Yolsuzluk, rüşvet ve kirli pazarlıklarla adı anılan CHP belediyelerinde skandallar bitmek bilmiyor. Millete hizmet yerine otel odalarında se..
Türkiye'den dev operasyon
Gündem

Türkiye'den dev operasyon

Eli kanlı terör örgütü DEAŞ'a 34 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 198 zanlı gözaltına alındı.

İsrail'in son yaptığı Türkiye'nin sabrını taşırdı
Dünya

İsrail'in son yaptığı Türkiye'nin sabrını taşırdı

Dışişleri Bakanlığı, kandan beslenen terör devleti İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırılarına 'İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğunlaşan ve ..
Gözaltına alınmıştı! MASAK’ın eski Başkan Yardımcısı hakkında karar
Gündem

Gözaltına alınmıştı! MASAK’ın eski Başkan Yardımcısı hakkında karar

Gözaltına alınan MASAK’ın eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak hakkında karar verildi.

Böyle mizah zırvalığı yerin dibine batsın: Kadın soytarıdan ecdada hakaret!
Gündem

Böyle mizah zırvalığı yerin dibine batsın: Kadın soytarıdan ecdada hakaret!

Kendine komedyen diyen Tuba Ulu adlı soytarı, gösterisinde söylediği alçak ifadeler nedeniyle Kanuni Sultan Süleyman'a hakaretten gözaltına ..
Böyle ahlaksızlık olmaz! 42 liradan alıp 249 TL'den satışa sundular
Ekonomi

Böyle ahlaksızlık olmaz! 42 liradan alıp 249 TL'den satışa sundular

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde ahlaksızlıklar gün yüzüne çıktı.

