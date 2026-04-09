Süper Lig devinden beklenmedik karar çıktı! Bu kararı aldılar bile...

Sabah gazetesinde yer alan habere göre menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye iki isim önerildi. Bu isimlerden ilkinin kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren ve Al Ahli forması giyen Riyad Mahrez olduğu, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki futbolcunun N'Golo Kante gibi Avrupa'ya dönmek istediği belirtildi. 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelerden olan Cezayir'in yıldız isimlerinden Riyad Mahrez'in kadroda olması bekleniyor.