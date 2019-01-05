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Yavrularını alevler arasında sanan anne sinir krizi geçirdi

Sivas'ta 2 katlı ahşap evde çıkan yangında mahsur kalan baba ve 3 çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın sırasında çocuklarının evde kaldığını sanan anne ise sinir krizi geçirdi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 09:03
Yavrularını alevler arasında sanan anne sinir krizi geçirdi

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi’nde 5 kişilik Suriyeli bir ailenin yaşadığı evin 2. katında baba ve 3 çocuğunun evde bulunduğu sırada yangın çıktı. Henüz nedeni tespit edilemeyen yangın kısa sürede evi sardı. Baba 3 çocuğuyla balkona çıkarak kurtarılmayı bekledi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarda bulunması ile olay yerine gelen itfaiye aileyi kurtarmayı başardı. Mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Annenin korku dolu anları

Yangın sırasında evin hanımının komşuda olduğu öğrenildi. Evinin yandığını öğrenen kadın koşarak evine döndü. Evine geldiğinde çocuklarının yanan evde kaldığını düşünerek sinir krizi geçirdi. Şokta olan anneyi polis, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirmek için uzun süre çaba sarf etti. Çocuklarının yangın sırasında evde kalmadığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenen anne rahat bir nefes aldı.

"Tuttum tuttum indirdim"

 

Yangını fark ederek ihbarda bulunan Mevlüde Parlak adındaki yaşlı kadın, “Çocuklar içerideydi. Ben de tuttum tuttum aşağı indirdim. Komşulara bağırdım, ev yanıyor çıkın, dedim. Zillere bastım, çıktılar. Çocuklar balkondaydı. Birden bire oldu. Dışarıdan baktım ki yanıyordu. Ben de hemen koştum, haber verdim” dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 09:03
  1. yangın
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