Yavrucağın derdi kanal tıkanması



Göz yaşının asıl amacı gözü yabancı cisimlerden korumak göz sağlığı için gerekli kayganlığı ve berraklığı sağlamaktır.



Gözün ön tarafı gözyaşı ile devamlı yıkanmaktadır. Bu yıkama suyu ve göz önündeki zararlı maddeler gözyaşı kanalı ile buruna oradan da boğazımıza aktarılmaktadır. Bu yoldaki tıkanıklıklar sulanma ve çapaklanmaya sebep olur. Göz yaşı tıkanıklığı genellikle burun boşluğuna doğru açılan son bölümde olur.

Özellikle yeni doğan bebeklerin bir kısmında kanalın son parçası açılmamış olabilir.

1 yaşına kadar %95 bebekte göz yaşı kanalı kendiliğinden açılır.

Göz yaşı kanalında kendiliğinden açılma olmaz ise cerrahi tedavi gerekir.

Erişkinlerde de göz yaşı kanal tıkanıklıkları görülebilir. Göz yaşı kanal tıkanıklığının görülme sıklığı kadınlarda daha fazladır.