Yavru Vatan'dan Rum'un küstah hayallerine tokat gibi cevap! "Kıbrıs asla Yunan olmayacak!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Yavru Vatan'dan Rum'un küstah hayallerine tokat gibi cevap! "Kıbrıs asla Yunan olmayacak!"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'da yükselen EOKA seviciliği ile "Kıbrıs Yunandır" sloganlarına karşı adeta kükredi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Yunanistan'daki bir törende Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) askerlerinin "Kıbrıs Yunandır" şeklindeki sloganlarına tepki göstererek, "Kıbrıs’ta Türk varlığı ebediyen yaşayacaktır." ifadesini kullandı.

Başbakan Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) son günlerde yaşanan gelişme ve olayları kaygı ile izlediğini belirtti.

- "Kıbrıs asla Yunanistan’a ait olmadı"

Yunanistan'da bir törende Rum askerlerin "Kıbrıs Yunandır" şeklinde slogan attıklarını ve bazı yetkililer ile Yunanistan'ın GKRY'deki büyükelçisinin Rum terör örgütü EOKA'ya özlem duyan ifadeler kullandığını hatırlatan Üstel, "Rum liderliği askerlerine sahip çıkmalı ve şunu net olarak kafasına sokmalıdır; Kıbrıs asla Yunanistan’a ait olmadı, olmayacaktır da! Attıkları veya atacakları sloganlar sadece hayalden ibaret kalacaktır." ifadesini kullandı.

Üstel, GKRY Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou'nun partisinin (Demokratik Birlik-DISY) düzenlediği Rum terör örgütü EOKA'yı anma etkinliğinde ortaya çıkan görüntülerin Kıbrıs'ta barış ortamını zedelediğine dikkat çekti.

 

- "Kıbrıs’ta Türk varlığı ebediyen yaşayacaktır"

Yunanistan’ın GKRY'deki Büyükelçisi Konstaninos Kollias’ın "Türk askerinin adadan ayrılması ve garantilerin kaldırılması" yönündeki söylemlerini "hadsizlik" olarak nitelendiren Üstel, Rum askerlerinin "Kıbrıs Yunandır" sloganlarına da tepki göstererek, "Kıbrıs’ta Türk varlığı ebediyen yaşayacaktır. Türkiye’nin ve Türk askerinin adadan ayrılması hayal dahi edilmez." ifadelerini kullandı.

 

- "KKTC eski KKTC değildir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye artık eski Türkiye değil. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapsın" şeklindeki açıklamasının kendilerine güç verdiğini vurgulayan Başbakan Üstel, "Çünkü anavatanımız sayesinde KKTC artık eski KKTC değildir. Rum liderliği de hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

