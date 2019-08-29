Yavru kumruları itfaiyeciler kurtardı Bursa’nın Orhangazi ilçesinde ,bir evin balkonundaki yuvalarından yere düşen yavru kumrular, itfaiye ekipleri tarafından yeniden yuvalarına konuldu.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde ,bir evin balkonundaki yuvalarından yere düşen yavru kumrular, itfaiye ekipleri tarafından yeniden yuvalarına konuldu.

Olay Hürriyet Mahallesi Cami Sokağı üzerinde meydana geldi. Vatandaşlar, yol kenarında iki yavru kumru gördü. Uçamayan kumruların, önünde bulundukları evin balkonunun alt kısmındaki yuvadan düştüğünü düşünen mahalleli, önce yavru kumruları korumaya aldı, ardından da itfaiyeden yardım istedi. Mahalleye gelen itfaiye ekibi, binaya merdiven dayayarak, yavru kumruları yeniden yuvasına kavuşturdu.

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