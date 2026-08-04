Yavru kediyi önce sevip öptü sonra boğarak öldürdü!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bolu'da elektrikli motosikletiyle yol kenarında duran bir kişi, eline aldığı yavru kediyi önce sevip öptü, ardından elleriyle boğarak öldürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olay, büyük tepki çekti.
Bolu'da yaşanan hayvan vahşeti, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Beşkavaklar Mahallesi Melis Sokak'ta dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, elektrikli motosikletiyle yol kenarında duran bir kişi, yanında bulunan yavru kediyi önce sevip öptü.
Bir süre kediyle ilgilenen şüpheli, ardından yavru kediyi elleriyle boğarak öldürdü. Hayvanın cansız bedenini kaldırıma bırakan kişi, daha sonra elektrikli motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın haberlere yansımasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. Kimliği tespit edilen şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin 15 yaşındaki otizmli M.A. olduğu belirlendi.