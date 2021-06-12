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Aktüel Yavru kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu izleyenleri eğlendirdi
Aktüel

Yavru kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu izleyenleri eğlendirdi

Gaziosmanpaşa’da bir evde yavru kedi ile muhabbet kuşunun topla oynadığı anlar izleyenleri gülümsetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 11:58:00 -

Gaziosmanpaşa’da muhabbet kuşu ile yavru kedinin topla oynadığı anlar, onları besleyen ailenin dikkatini çekti. Yavru kedi ile muhabbet kuşunun alışılmışın dışında olan dostluğu aileyi şaşırttı.

Adeta bir kardeş gibi oyun oynayan kedi ile kuş, kavga etmeden oyunlarını sürdürdü. Kedi ile kuşun topu paylaşmakta zorlandıkları eğlenceli anlar cep telefonuyla kayıt altına alındı.

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