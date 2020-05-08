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Aktüel

Yavru baykuşu itfaiye ekibi kurtardı

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yuvasından düşen bir baykuş yavrusunu kurtararak tekrar yuvasına koydu.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:19:45 -
Yavru baykuşu itfaiye ekibi kurtardı

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yuvasından düşen bir baykuş yavrusunu kurtararak tekrar yuvasına koydu.


Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Mehmetçik İlkokulu bahçesinde, yuvasından düşen bir baykuş yavrusunu kurtararak tekrar yuvasına koydu. Ekipler yavru baykuşun, ender rastlanan "Boynuzlu Baykuş" cinsinden olduğunu ifade etti.


Yapılann açıklamada, ”Arkadaşlarımız yavru baykuşun tekrar yuvasından düşmemesi için yuvayı sağlamlaştırarak önlem aldı” dendi.

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