Yavaş 'biz yaptık' demişti! Gerçek ortaya çıktı

Hem başkentin su maliyetini indirebilmek hem de Ankara’nın 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak olan Gerede Projesi tamamlandı. Önümüzdeki aydan itibaren başkente su verecek olan proje sayesinde 400 milyon TL’lik enerji masrafından da kurtulan Ankara Büyükşehir Belediyesi, hemen su fiyatlarında indirime gitti. CHP ise bu su indiriminden kendisine pay çıkararak algı oluşturmaya çalıştı ancak uzun yıllardır devam eden Gerede Projesi’ni görmezden geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Ocak ayı olağan toplantısı Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkanı Nail Çimen başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ASKİ Genel Müdürlüğü'nün yönetim kurulu tarafından alınan su ve atık su tarifelerindeki indirim önerisi karara bağlandı. Belediye Meclisi'ndeki tüm parti gruplarının oyları ile geçen karara göre başkent Ankara'da 21 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak suretiyle suya yüzde 30 oranında indirim yapıldı. Bununla birlikte alınan bir diğer kararla birlikte su ve atık su tarif bedellerinin hesaplanmasında uygulanan TÜFE ve ÜFE oranının uygulanmaması oybirliği ile karara bağlandı.

Ekonomik destek

Başkentte su indirimine gidilmesindeki en önemli neden ise Ankara'nın 2050 yılına kadar su sorununu çözecek olan Gerede Su Projesi'nin tamamlanacak olması olarak gösterildi. Çamlıdere Barajı'na su getirecek olan 32 kilometrelik su hattının tamamlanması ile başkenttin su ihtiyacını karşılayan Kesikköprü Barajı'ndan kaynak temini durdurulacak. Kesikköprü'den su alınmayacak olması ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıllık ortalama 400 milyon TL olan enerji masrafından da kurtulacak. Kararın alınmasının ardından sosyal medyada açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, "Vatandaşımıza ekonomik anlamda destek vermek için bir adım daha attık. Başkentte tüm su faturalarında yüzde 30 oranında indirim yapıyoruz" şeklinde konuştu.

“Ankaralı her şeyin en güzeline layık”

Tuna ayrıca, "Daha önce imkanlarımız arttıkça bunu vatandaşımıza yansıtmaya devam edeceğiz demiştik. Gerede sisteminin devreye girmesiyle suda azalan enerji maliyetini faturalara yansıtıyor ve yüzde 30 indirim yapıyoruz. Ayrıca yıllardır su faturaları TEFE veya ÜFE oranında ayarlanıyor ve her ay farklı faturalar ortaya çıkabiliyordu. Buna da son vererek artık su bedellerini indirerek, sabitliyoruz. Tarife bedellerinin belirlenmesindeki TEFE VE ÜFE dengelemesini kaldırıyoruz. Ankaralı her şeyin en güzeline layık. Ankaralı için ne yapsak az. Yeni indirim ve tarifeyi sabitleme kararımız hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.