Yatırımcıya altın için kritik uyarı! Sert viraj geliyor

Temmuz ayını yükselişle kapatan altın fiyatları, yatırımcısını ağustos ayı için düşündürüyor. Haftanın son işlem gününde sarı metal yeni güne de değer kazancıyla başlamıştı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının sonrasında günü güncel olarak 486 lira seviyesinden kapattı. Altın Piyasaları Uzmanı ve Analist İslam Memiş ise konuk olduğu yayında yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.

Uzun süre kötü haberler alan altın yatırımcısı, uzun süredir rampa aşağıya inen altın fiyatları hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Altın artacak mı, düşecek mi arama motorlarında araştırılıyor. Altın Piyasaları Uzmanı ve Analist İslam Memiş'ten altın fiyatları ne zaman yükselir sorusuna yanıt geldi.

"Ben bu seviyelerden alımı sağlıklı görmüyorum" diyen Altın Piyasaları Uzmanı ve Analist İslam Memiş, "Tercihtir ama 400-450 seviyeler varken alınmalıydı. Mayıs-hazirana dikkat çekmiştim ki bu aylarda yükseliş bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"540-560 lira aralığına oturmak isteyen bir gram altın olabilir"

Çok sayıda yatırımcı tarafından takip edilen isimlerden olan Altın Piyasaları Uzmanı ve Analist İslam Memiş, önemli tespitlerlerde bulundu. Altında henüz zirveyi görmediklerini söyleyen İslam Memiş, “Bu zirve seviyeler değil. Haziran ayında 535 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 540-560 lira aralığına oturmak isteyen bir gram altın olabilir. Yıllık bazda da daha yüksek seviyeler görebileceğimizi tahmin ediyorum. Bu kadar aşırı balon oluşması dolar tarafında da geçerli” dedi ve devam etti.

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına balon uyarısı

Altın fiyatları tahmini sonrası dolar fiyatlarıyla ilgili bir balon uyarısında bulunan İslam Memiş, "Dolar tarafında köpük var geçen yıl ki hatayı yapmayın. Dolar ya da gram altın tarafında köpük oluştu dikkat edin. Ben agresif yükselişleri sağlıklı bulmuyorum. Bu nereye giderse gitsin gram altın 535 liraya kadar gitsin yine almam beklerim. Beklemenin sağlıklı olduğunu düşünüyorum” dedi.