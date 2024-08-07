Yatırımcısı endişeli: Altın düşüyor!

Uzmanlar yıl sonunda 3 bin lira olacak diyordu; şimdi hedefler değişti altın yıl sonunda 3 bin 200 lira olacak diye düğmeye basıldı. Altın yatırımcısının yüzü gülüyordu, bir anda şoke oldu. Fiyatlar bir anda çakıldı, 140 lira birden düştü. Temmuz ayında 2650 lira seviyelerinden 2 bin 500 liraya kadar indi. Ortadoğu'daki gelişmeler sonrası ise yeniden fırladı. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 7 Ağustos 2024 Çarşamba günü altın fiyatları.

Peş peşe rekorlar kırması beklenen ve 3000 dolara çıkacağı ön görülen ons ve gram altın ralliye başladı. 2660 lirayı gören ve tarihi rekor kıran altın bir anda çöktü. Ancak Ortadoğu'da artan gerilim sonrası yeniden zirveye çıkmaya başladı.

Altın yatırımcısını sevindiren yükseliş devam edecek mi?

Gram altın dün piyasalarda 2.581,30 TL'den, çeyrek altın 4.331 TL'den, yarım altın ise 8.594 TL'den kapanış yaptı.

Peki 6 Ağustos 2024 Salı günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

7 AĞUSTOS 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?

Dolar alış satış : 33.4570 TL / 33.5980 TL

Euro alış satış: 36.3690 TL / 36.6160 TL

Sterlin alış satış: 42.1990 TL / 42.6080 TL

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7 AĞUSTOS 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR?

Dolar alış satış : 33,5401 TL / 33,5478 TL

Euro alış satış: 36,6327 TL / 36,6574 TL

Sterlin alış satış: 42,6524 TL / 42,6859 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış / satış: 2.578,59 TL / 2.579,16 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış / satış: 2.389,19 Dolar / 2.389,69 Dolar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış / satış: 4.259 TL / 4.328 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış / satış: 8.544 TL / 8.647 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış / satış: 17.063 TL / 17.441 TL

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış / satış: 42.199,42 TL / 43.175,84 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış / satış: 17.418,40 TL / 17.862,45 TL

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 7 AĞUSTOS 2024

Gram altın alış satış : 2611.94 TL / 2653.71 TL

Çeyrek altın alış satış: 4252 TL / 4329 TL

Yarım altın alış satış: 8531 TL / 8648 TL