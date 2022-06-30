Yatırımcılar sevinecek: Dünya devi bankadan yeni Bitcoin tahmini!

Deutsche Bank analistlerine göre ABD hisse senedi piyasalarına yüksek korelasyonla hareket eden bitcoin yıl sonunda 28 bin dolara yükselebilir.

En büyük kripto para birimi 2022'de faiz artışları ve enflasyon endişelerinin risk iştahını azaltmasıyla 2022'de yüzde 50'den fazla değer kaybetti.

Marion Laboure ve Galina Pozdnyakova öncülüğündeki analistler yüzde 30'un üzerinde ralli bekliyor.

Banka analistleri, bitcoin'in gittikçe artan biçimde teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 ve S&P 500 endekslerine korelasyonla hareket ettiğini, S&P 500'ün yıl sonuna kadar Ocak ayındaki seviyelerine gelebileceğini ve Bitcoin'in de bu hareketi takip edeceğini öngördü.