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Ekonomi Yatırımcılar beklemeye geçti! Piyasaların algısı bu yönde
Ekonomi

Yatırımcılar beklemeye geçti! Piyasaların algısı bu yönde

Yeniakit Publisher
2023-12-04 21:53:00 - 2023-12-04 21:53:38
Yatırımcılar beklemeye geçti! Piyasaların algısı bu yönde

Bitcoin 40 bin doları aştı. Petrol fiyatı iki haftanın dip seviyelerinde. Yatırımcıların gözü ise bu verilerde:

Petrol fiyatı iki haftanın dip seviyelerinde. Dolar 2893 seviyesinde. Avro ise 3148 lira seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Piyasa beklentileri ise şöyle:

Yurt içinde, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,98 değer kazancıyla 8.026,27 puandan tamamlarken, bugün gözler enflasyon verilerine çevrildi.

Piyasa dinamikleri belli

Bugünün verilerinde yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret fazlası, ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verileri yakından takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğu ve bu seviyenin korunması bekleniyor.

Dış veri odaklı yaklaşım

Yurt içinde kasım ayı TÜFE ve ÜFE, Almanya, ekim ayı ticaret dengesi, Türkiye, eylül ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yükümlülüklerinin yanı sıra ABD, ekim ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri yatırımcıların radarında olacak. Bitcoin 40 bin doları aştı. Petrol fiyatı iki haftanın dip seviyelerinde. Dolar 2893 seviyesinde. Avro ise 3148 lira seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor.

 
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