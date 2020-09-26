Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|10,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|49.500,00
|-1,45
|64,01
|İş Bankası (C)
|5,23
|5,23
|-18,41
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|-12,45
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,77
|-1,57
|-0,79
|İş Girişim
|8,71
|-0,68
|129,21
|İş GMYO
|1,74
|0,00
|-1,14
|İş Y. Men. Değ.
|8,65
|5,23
|114,81
|İş Yat. Ort.
|2,96
|-0,34
|83,70
|İşbir Holding
|2.852,00
|61,04
|563,26
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|-1,08
|48,39
|İttifak Holding
|5,73
|31,42
|54,03
|İz Hayvancılık Tarım
|7,27
|6,13
|177,85
|İzmir Demir Çelik
|19,50
|-10,96
|138,10
|İzmir Fırça
|4,33
|9,90
|140,56
|Jantsa Jant Sanayi
|198,00
|8,73
|272,27
|Kafein Yazılım
|16,78
|-1,29
|51,09
|Kaplamin
|12,90
|-5,84
|132,43
|Kardemir (A)
|5,54
|-0,18
|109,06
|Kardemir (B)
|3,82
|-2,30
|44,70
|Kardemir (D)
|3,30
|1,85
|24,06
|Karel Elektronik
|17,95
|7,23
|23,54
|Karsan Otomotiv
|2,99
|0,34
|89,24
|Karsu Tekstil
|6,48
|1,41
|100,00
|Kartonsan
|682,20
|-3,92
|76,58
|Katmerciler Ekipman
|5,40
|9,09
|40,63
|Kent Gıda
|375,00
|-17,75
|1514,88
|Kerevitaş Gıda
|5,40
|4,05
|65,64
|Kervansaray Yat. Holding
|0,73
|55,32
|32,73
|Kiler GMYO
|6,95
|-3,07
|83,38
|Klimasan Klima
|14,19
|-2,94
|-33,11
|Koç Holding
|14,54
|-0,82
|-27,33
|Konfrut Gıda
|14,39
|13,40
|84,02
|Konya Çimento
|553,50
|-2,66
|104,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,27
|0,27
|-11,37
|Koza Altın
|76,30
|-5,45
|3,04
|Koza Madencilik
|12,69
|-3,28
|26,52
|Körfez GMYO
|5,13
|3,85
|114,64
|Kristal Kola
|2,27
|2,25
|50,33
|Kron Telekomünikasyon
|26,04
|-0,38
|104,72
|Kuştur Kuşadası Turizm
|208,70
|0,82
|789,03
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,08
|-9,17
|85,50
|Kütahya Porselen
|28,26
|0,43
|326,89
|Lider Faktoring
|3,04
|-0,98
|65,67
|Link Bilgisayar
|42,78
|1,28
|137,82
|Logo Yazılım
|94,20
|-0,84
|54,93
|Lokman Hekim Sağlık
|10,71
|-6,87
|85,29
|Lüks Kadife
|27,28
|-0,58
|215,74
|Makina Takım
|2,30
|-0,43
|22,34
|Marka Yatırım Holding
|3,18
|0,00
|169,49
|Marmaris Altınyunus
|101,20
|-5,42
|42,54
|Marshall
|380,60
|10,80
|700,59
|Martı GMYO
|2,06
|4,57
|103,96
|Martı Otel
|1,27
|7,63
|39,56
|Mavi Giyim
|37,80
|-1,51
|-34,72
|Mazhar Zorlu Holding
|18,98
|18,77
|56,99
|Mega Polietilen
|12,47
|2,89
|883,09
|Menderes Tekstil
|3,08
|0,65
|135,11
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|94,15
|0,21
|384,31
|Merko Gıda
|9,02
|60,50
|759,05
|Metemtur Otelcilik
|8,66
|43,85
|386,52
|Metro Holding
|2,47
|4,22
|78,99
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,75
|-0,27
|91,33
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,43
|4,29
|-54,43
|Migros Ticaret
|40,82
|3,76
|68,54
|Milpa
|5,31
|5,78
|142,47
|Mistral GMYO
|3,55
|-0,84
|87,83
|MLP Sağlık
|16,51
|-3,28
|3,19
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|7,62
|7,78
|568,42
|Mondi Tire Kutsan
|6,57
|-1,20
|58,70
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.107,80
|0,05
|3,22
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|30,68
|20,03
|141,19
|Net Holding
|2,39
|-0,42
|-8,08
|Netaş Telekom.
|16,88
|5,30
|29,25
|Niğbaş Niğde Beton
|21,80
|14,38
|251,61
|Nuh Çimento
|20,66
|3,56
|88,08
|Nurol GMYO
|6,78
|-11,37
|89,92
|Odaş Elektrik
|2,69
|3,86
|86,07
|Olmuksan-IP
|6,68
|4,54
|160,84
|Orge Enerji Elektrik
|7,64
|5,38
|54,03
|Orma Orman Mahsulleri
|10,70
|7,75
|287,68
|Osmanlı Menkul
|21,48
|28,16
|414,46
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,08
|-1,28
|83,33
|Otokar
|139,80
|-1,55
|-4,92
|Oyak Çimento
|7,74
|-4,21
|40,79
|Oyak Yat. Ort.
|6,38
|-0,31
|176,35
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,47
|31,49
|77,09
|Özak GMYO
|3,95
|-1,99
|53,70
|Özbal Çelik Boru
|5,99
|5,09
|271,62
|Özderici GMYO
|2,12
|-2,75
|35,03
|Özerden Plastik
|8,53
|60,34
|274,12
|Panora GMYO
|6,22
|10,87
|11,04
|Papilon Savunma
|14,61
|-2,14
|89,58
|Park Elek.Madencilik
|4,64
|6,18
|52,13
|Parsan
|23,40
|17,82
|38,13
|Pegasus
|45,90
|-1,71
|-46,88
|Peker GMYO
|2,75
|-1,08
|204,08
|Penguen Gıda
|3,59
|13,61
|292,18
|Pera GMYO
|1,58
|3,27
|68,09
|Pergamon Dış Ticaret
|14,21
|-0,28
|83,65
|Petkim
|4,22
|-4,09
|10,76
|Petrokent Turizm
|800,00
|-19,92
|524,51
|Pınar Et Ve Un
|26,14
|14,15
|185,06
|Pınar Su
|8,20
|5,53
|253,45
|Pınar Süt
|19,58
|6,41
|54,54
|Plastikkart
|11,59
|1,22
|25,03
|Polisan Holding
|3,07
|-1,92
|1,74
|Politeknik Metal
|259,00
|14,50
|240,47
|Prizma Press Matbaacılık
|4,16
|8,90
|-3,26
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.226,90
|0,40
|10,75
|QNB Finans Fin. Kir.
|130,80
|-2,39
|1,32
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|730,00
|0,76
|27,51
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,58
|-3,20
|55,90
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|35,93
|1,96
|-9,95
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,14
|-8,44
|78,24
|QNB Finansbank
|69,15
|-2,33
|84,40
|Ral Yatırım Holding
|4,92
|-6,82
|87,47
|Ray Sigorta
|14,67
|-7,33
|328,95
|Reysaş GMYO
|4,79
|-2,84
|4,36
|Reysaş Lojistik
|6,58
|-0,60
|50,23
|Rhea Girişim
|2,58
|0,39
|116,81
|Rodrigo Tekstil
|7,71
|60,63
|325,97
|Royal Halı
|4,17
|12,10
|204,38
|RTA Laboratuvarları
|49,50
|-2,56
|2033,62
|Sabancı Holding
|7,96
|2,45
|-12,72
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,14
|4,78
|181,65
|Sanel Mühendislik
|3,60
|4,96
|22,70
|Sanifoam Sünger
|8,07
|0,37
|61,40
|Sanko Pazarlama
|8,18
|5,96
|12,27
|Saray Matbaacılık
|3,64
|6,43
|181,56
|Sarkuysan
|6,60
|10,37
|107,71
|Sasa Polyester
|16,95
|0,30
|119,28
|Say Reklamcılık
|5,83
|-3,00
|160,27
|Sekuro Plastik
|13,19
|-1,49
|146,08
|Selçuk Ecza Deposu
|8,27
|-2,59
|38,65
|Selçuk Gıda
|4,14
|14,05
|284,14
|Senkron Güvenlik
|3,08
|11,19
|12,82
|Serve Film Prodüksiyon
|17,00
|2,35
|969,18
|Servet GMYO
|24,86
|-0,16
|192,47
|Seyitler Kimya
|12,67
|8,01
|86,60
|Silverline Endüstri
|4,01
|1,01
|85,65
|Sinpaş GMYO
|1,73
|8,81
|49,14
|Smartiks Yazılım
|8,47
|1,44
|-13,66
|Soda Sanayii
|8,00
|9,44
|34,98
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,16
|8,39
|424,15
|Söktaş
|4,52
|2,49
|165,80
|Sönmez Filament
|16,89
|-9,44
|246,11
|Sönmez Pamuklu
|15,39
|-2,29
|212,80
|Sumaş Suni Tahta
|42,94
|7,82
|337,59
|Şeker Fin. Kir.
|4,33
|0,23
|-9,41
|Şekerbank
|1,56
|1,96
|19,08
|Şişe Cam
|7,07
|10,64
|38,04
|Şok Marketler
|12,23
|-2,16
|13,66
|T. Halk Bankası
|5,16
|0,78
|-12,69
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|45,70
|-4,11
|4,82
|T.S.K.B.
|1,12
|3,70
|-7,44
|T.Tuborg
|16,48
|8,56
|38,49
|Taç Tarım Ürünleri
|12,96
|60,00
|315,38
|Tat Gıda
|11,07
|4,43
|81,96
|TAV Havalimanları
|15,07
|-2,96
|-44,52
|Taze Kuru Gıda
|777,70
|61,01
|10641,71
|Tek-Art Turizm
|1,62
|3,18
|28,57
|Tekfen Holding
|15,20
|0,63
|-15,98
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,30
|6,73
|73,81
|Temapol Polimer Plastik
|9,27
|10,36
|77,59
|TGS Dış Ticaret
|8,28
|-13,66
|77,30
|Tofaş Oto. Fab.
|23,26
|-0,43
|-0,18
|Torunlar GMYO
|3,65
|1,11
|32,73
|Trabzon Liman
|34,02
|31,66
|219,14
|Trabzonspor Sportif
|5,13
|-2,29
|138,60
|Trakya Cam
|4,66
|9,65
|37,42
|Trend GMYO
|6,40
|3,39
|190,91
|TSKB GMYO
|2,64
|6,88
|176,44
|Tuğçelik
|5,99
|2,04
|51,65
|Tukaş
|9,95
|0,61
|-19,43
|Turcas Petrol
|3,69
|0,27
|38,20
|Turkcell
|15,15
|4,48
|9,78
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,13
|5,58
|26,83
|Tüpraş
|80,35
|-0,31
|-36,63
|Türk Hava Yolları
|10,46
|-1,78
|-27,66
|Türk Prysmian Kablo
|10,00
|9,65
|287,52
|Türk Telekom
|7,12
|3,79
|-1,32
|Türk Traktör
|97,50
|-2,45
|84,27
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,95
|3,11
|97,50
|Türkiye Sigorta
|5,71
|-1,21
|162,19
|Ufuk Yatırım
|16,15
|7,45
|525,97
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,89
|-7,07
|210,13
|Ulusoy Elektrik
|51,00
|-1,92
|91,73
|Ulusoy Un Sanayi
|10,54
|3,03
|175,92
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,71
|-0,58
|40,92
|Utopya Turizm
|11,12
|7,96
|126,02
|Uzertaş Boya
|19,50
|60,89
|778,38
|Ülker Bisküvi
|22,88
|0,88
|2,33
|Vakıf Fin. Kir.
|3,84
|-1,54
|81,35
|Vakıf GMYO
|3,50
|3,24
|102,20
|Vakıf Yat. Ort.
|8,79
|-1,24
|382,66
|Vakıflar Bankası
|4,18
|5,03
|-24,14
|Vakko Tekstil
|6,34
|7,46
|39,65
|Vanet Gıda
|4,73
|60,34
|230,77
|Verusa Holding
|41,20
|0,83
|122,10
|Verusaturk Girisim
|7,25
|1,83
|37,86
|Vestel
|16,76
|-3,84
|32,81
|Vestel Beyaz Eşya
|26,30
|-6,00
|24,65
|Viking Kağıt
|6,75
|33,93
|260,96
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,58
|-1,08
|89,26
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,11
|3,94
|-14,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|44,10
|60,83
|604,92
|Yataş
|8,59
|1,54
|17,03
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,05
|5,54
|89,44
|Yeni Gimat GMYO
|12,52
|2,79
|4,58
|Yeşil GMYO
|0,90
|1,12
|40,63
|Yeşil Yapı
|1,03
|1,98
|56,06
|Yeşil Yatırım Holding
|22,12
|24,97
|96,97
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|18.813,30
|36,28
|538,82
|Yonga Mobilya
|47,66
|-27,79
|416,22
|Yükselen Çelik
|6,66
|-2,63
|117,29
|Yünsa
|13,64
|4,44
|35,48
|Zorlu Enerji
|2,64
|-1,86
|61,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)