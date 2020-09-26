Yatırımcı rehberi (8)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|5,15
|28,11
|176,88
|Acıpayam Selüloz
|16,23
|34,47
|157,02
|Adel Kalemcilik
|19,85
|1,53
|26,43
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,30
|6,48
|61,03
|Afyon Çimento
|4,16
|0,00
|82,59
|Ak Enerji
|2,06
|0,49
|88,99
|Akbank
|5,10
|4,72
|-37,11
|Akçansa
|13,03
|1,80
|34,41
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,50
|-3,00
|160,66
|Akfen GMYO
|3,64
|6,74
|-10,12
|Akın Tekstil
|18,62
|10,90
|35,03
|Akiş GMYO
|2,85
|0,00
|-9,02
|Akmerkez GMYO
|77,30
|60,51
|245,02
|Aksa
|7,03
|2,63
|0,38
|Aksa Enerji
|5,81
|-1,02
|52,89
|Aksigorta
|7,39
|1,09
|36,40
|Aksu Enerji
|10,69
|0,85
|-28,11
|Alarko Carrıer
|128,30
|17,28
|114,82
|Alarko GMYO
|16,17
|-0,12
|10,01
|Alarko Holding
|5,90
|4,80
|-0,84
|Albaraka Türk
|1,51
|0,00
|-1,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,26
|0,38
|118,11
|Alkim Kağıt
|13,80
|-2,27
|154,62
|Alkim Kimya
|13,72
|-2,14
|121,22
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,81
|29,29
|341,46
|Altınyunus Çeşme
|102,10
|31,66
|922,02
|Anadolu Cam
|6,09
|9,53
|43,87
|Anadolu Efes
|20,80
|-0,95
|-2,25
|Anadolu Grubu Holding
|18,95
|4,99
|7,73
|Anadolu Hayat Emek.
|7,50
|0,40
|23,25
|Anadolu Isuzu
|14,48
|2,40
|18,98
|Anadolu Sigorta
|6,49
|0,78
|56,25
|Anel Elektrik
|5,48
|-0,18
|70,97
|Arçelik
|23,20
|-3,25
|11,32
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,36
|-3,25
|Arena Bilgisayar
|36,06
|0,73
|394,99
|Armada Bilgisayar
|66,00
|-27,71
|302,68
|Arsan Tekstil
|5,96
|6,24
|66,48
|Artı Yatırım Holding
|8,41
|15,68
|938,27
|Aselsan
|17,22
|3,92
|64,96
|Ata GMYO
|3,75
|6,84
|-17,22
|Atakule GMYO
|2,31
|-0,43
|20,31
|Atlantis Yatırım Holding
|2,75
|21,68
|175,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|-2,00
|52,08
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,15
|6,71
|5,55
|Avrasya GMYO
|2,26
|-1,31
|49,67
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,49
|1,22
|36,81
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,50
|0,26
|12,72
|Avrupa Yatırım Holding
|3,11
|16,92
|101,95
|Ayen Enerji
|5,85
|7,93
|68,59
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|8,36
|-0,36
|281,74
|Aygaz
|11,22
|-0,53
|-7,62
|Bagfaş
|16,54
|2,22
|-1,66
|Bak Ambalaj
|13,20
|4,02
|81,20
|Balatacılar Balatacılık
|6,95
|60,51
|460,48
|Bantaş Ambalaj
|4,00
|0,00
|58,73
|Banvit
|25,50
|0,71
|37,32
|Baştaş Başkent Çimento
|6,59
|31,01
|154,44
|Batı Çimento
|3,79
|1,34
|14,50
|Batısöke Çimento
|1,76
|0,00
|34,35
|Bayrak Taban Sanayi
|7,19
|-0,14
|Bera Holding
|8,97
|-5,18
|132,99
|Berkosan Yalıtım
|6,02
|2,21
|119,71
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,65
|0,27
|48,98
|Beyaz Filo
|8,37
|7,72
|167,43
|Bilici Yatırım
|5,19
|0,97
|81,06
|Bim Mağazalar
|69,20
|-1,35
|49,75
|Birko Mensucat
|0,74
|29,82
|138,71
|Birlik Mensucat
|2,63
|-3,66
|130,70
|Bizim Mağazaları
|15,82
|1,93
|41,63
|Bomonti Elektrik
|9,43
|48,74
|636,72
|Borusan Mannesmann
|13,79
|3,76
|20,44
|Borusan Yat. Paz.
|163,30
|45,67
|172,56
|Bosch Fren Sistemleri
|820,50
|-5,74
|185,11
|Bossa
|10,58
|3,52
|31,27
|Brisa
|11,50
|0,00
|22,61
|Burçelik
|20,24
|-4,98
|248,36
|Burçelik Vana
|56,85
|-0,26
|485,48
|Bursa Çimento
|6,46
|10,43
|61,36
|Carrefoursa
|26,36
|60,83
|459,66
|Casa Emtia Petrol
|31,86
|6,13
|239,30
|Ceo Event Medya
|4,25
|0,00
|16,05
|Coca Cola İçecek
|44,92
|-0,93
|18,65
|Cosmos Yat. Holding
|8,63
|42,64
|323,04
|Credıtwest Faktorıng
|4,63
|3,12
|60,76
|Çelebi
|68,85
|-0,51
|-30,70
|Çelik Halat
|11,99
|-2,12
|84,46
|Çemaş Döküm
|1,62
|1,25
|29,24
|Çemtaş
|14,96
|23,33
|84,03
|Çimbeton
|114,90
|13,65
|178,48
|Çimentaş
|36,28
|2,02
|141,87
|Çimsa
|12,41
|1,22
|36,67
|Çuhadaroğlu Metal
|5,79
|4,89
|81,50
|Dagi Giyim
|11,04
|-4,42
|341,60
|Dagi Yatırım Holding
|7,98
|6,12
|253,10
|Dardanel
|18,35
|50,16
|384,17
|Datagate Bilgisayar
|12,44
|12,07
|59,28
|Demısaş Döküm
|6,36
|-13,00
|82,76
|Denge Holding
|4,16
|19,20
|203,65
|Deniz GMYO
|3,16
|-0,63
|50,18
|Denizli Cam
|7,00
|-2,23
|-16,07
|Derimod
|7,70
|-6,10
|7,84
|Derlüks Deri
|8,09
|-2,53
|99,96
|Desa Deri
|6,37
|-0,47
|40,31
|Despec Bilgisayar
|10,51
|6,48
|147,88
|Deva Holding
|18,76
|-3,00
|110,13
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|8,27
|2,10
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,87
|0,00
|139,74
|Ditaş Doğan
|31,80
|0,57
|234,21
|DO-CO
|308,80
|-4,25
|-45,25
|Doğan Burda
|19,50
|-4,13
|221,25
|Doğan Holding
|2,34
|0,86
|30,33
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,47
|-5,36
|49,70
|Doğusan
|3,66
|0,00
|75,96
|Doğuş GMYO
|10,11
|-6,39
|123,18
|Doğuş Otomotiv
|15,98
|6,53
|67,86
|Döktaş Dökümcülük
|33,26
|3,48
|5,10
|Duran Doğan Basım
|18,60
|-0,85
|32,48
|Dyo Boya
|6,93
|1,91
|41,43
|Eczacıbaşı İlaç
|6,69
|1,06
|83,26
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,48
|-3,50
|91,85
|Edip Gayrimenkul
|3,13
|-3,99
|125,18
|Ege Endüstri
|728,90
|-1,90
|29,57
|Ege Gübre
|120,30
|1,26
|144,04
|Ege Profil
|24,30
|25,26
|103,01
|Ege Seramik
|6,42
|-0,16
|74,53
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,19
|14,42
|271,87
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,20
|20,00
|207,69
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,82
|10,81
|310,00
|Egeplast
|19,21
|12,67
|53,68
|Ekiz Kimya
|9,83
|1,34
|1511,48
|Emek Elektrik
|3,56
|-1,11
|123,90
|Eminiş Ambalaj
|30,00
|59,83
|1873,68
|Emlak Konut GMYO
|1,76
|-1,12
|21,57
|Enerjisa Enerji
|8,66
|-0,46
|28,56
|Enka İnşaat
|6,75
|-6,25
|20,93
|Erbosan
|24,40
|2,95
|-2,32
|Ereğli Demir Çelik
|9,14
|-0,87
|3,76
|Ersu Gıda
|5,46
|18,44
|163,77
|Escort Teknoloji
|3,88
|3,47
|179,14
|Etiler Gıda
|3,40
|3,03
|191,19
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,46
|8,37
|53,39
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,67
|-4,30
|123,65
|Euro Yat. Ort.
|2,26
|7,62
|100,76
|Euro Yatırım Holding
|2,49
|19,71
|66,00
|Fade Gıda
|6,77
|-3,70
|Fenerbahçe Futbol
|29,12
|-8,25
|101,24
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.155,10
|0,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,25
|19,32
|14,88
|F-M İzmit Piston
|132,90
|8,76
|180,60
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,65
|1,52
|64,50
|Ford Otosan
|87,20
|-3,00
|31,89
|Formet Çelik Kapı
|4,16
|26,83
|38,67
|Frigo Pak Gıda
|22,46
|1,08
|220,61
|Galatasaray Sportif
|4,86
|22,11
|139,41
|Garanti Bankası
|7,17
|7,66
|-35,64
|Garanti Faktoring
|11,16
|2,39
|188,37
|Garanti Yat. Ort.
|2,56
|1,19
|139,70
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,95
|0,11
|184,58
|Gediz Ambalaj
|17,56
|-4,36
|159,76
|Gentaş
|2,92
|-0,68
|41,61
|Gersan Elektrik
|7,10
|4,41
|122,57
|Global Men. Değ.
|4,81
|-1,03
|155,85
|Global Yat. Holding
|4,43
|1,84
|-9,03
|Good-Year
|5,24
|5,22
|29,38
|Göltaş Çimento
|25,08
|-2,03
|40,98
|Gözde Girişim
|5,75
|6,28
|11,87
|GSD Denizcilik
|4,31
|-1,82
|68,36
|GSD Holding
|2,08
|-1,42
|39,60
|Gübre Fabrik.
|28,56
|-1,72
|215,93
|Güler Yat. Holding
|15,34
|-4,84
|655,67
|Halk GMYO
|2,34
|-6,40
|100,92
|Hatay Tekstil
|12,25
|4,79
|81,91
|Hedef Girişim
|4,55
|16,67
|90,67
|Hektaş
|12,62
|-2,17
|57,36
|HUB Girişim
|18,16
|-1,52
|93,43
|Hürriyet Gzt.
|1,98
|8,79
|73,68
|ICBC Turkey Bank
|7,29
|0,83
|38,33
|İdealist Danışmanlık
|8,16
|9,53
|145,78
|İdealist GMYO
|6,21
|9,72
|102,94
|İhlas Ev Aletleri
|2,21
|-0,45
|-29,39
|İhlas Gayrimenkul
|1,46
|1,39
|21,67
|İhlas Gazetecilik
|6,01
|16,25
|32,38
|İhlas Holding
|1,08
|2,86
|18,68
|İhlas Yayın Holding
|1,26
|5,00
|51,14
|İndeks Bilgisayar
|15,90
|6,85
|69,51
|Info Yatırım
|10,20
|12,09
|109,76
|İntema
|25,70
|34,98
|177,54
|Inveo Yatırım Holding
|25,14
|3,46
|226,92
|İpek Doğal Enerji
|11,82
|-2,88
|53,11
|İskenderun Demir Çelik
|7,10
|-2,47
|-9,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)