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Yatırımcı rehberi

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

02 Mart 2019 Cumartesi 11:06
Yatırımcı rehberi
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,50-1,96-23,08
ABD Dolar BYF519,100,841,31
Acıpayam Selüloz4,459,0736,50
Adana Çimento (A)6,631,699,59
Adana Çimento (B)4,592,4611,68
Adana Çimento (C)1,470,684,26
Adel Kalemcilik12,13-1,6210,27
Adese Alışveriş Ticaret2,33-2,51-0,43
Afyon Çimento4,730,423,05
Ak Enerji0,64-1,541,59
Akbank6,65-0,1513,00
Akçansa7,681,054,49
Akdenız Güvenlık Hız.2,574,0527,86
Akfen GMYO1,761,156,67
Akın Tekstil9,19-1,18-2,75
Akiş GMYO2,700,005,47
Akmerkez GMYO16,241,88-0,79
Aksa9,34-2,5125,20
Aksa Enerji3,011,3512,31
Aksigorta4,491,3522,68
Aksu Enerji8,740,2313,21
Alarko Carrıer43,84-3,9911,38
Alarko GMYO48,703,098,41
Alarko Holding2,841,4337,20
Albaraka PY Batışehir GMYF1.174,700,090,77
Albaraka PY Dükkan GMYF1.109,300,090,80
Albaraka PY One Tower GMYF1.123,700,090,79
Albaraka Türk1,89-5,0354,92
Alcatel Lucent Teletaş7,453,9129,34
Alkim Kağıt4,231,681,93
Alkim Kimya26,00-2,119,70
Altınyağ0,27-3,57-38,64
Altınyunus Çeşme4,20-1,411,20
Anadolu Cam3,25-1,5221,27
Anadolu Efes20,06-3,65-2,62
Anadolu Grubu Holding13,400,6030,86
Anadolu Hayat Emek.5,72-4,98-4,83
Anadolu Isuzu9,3534,1551,29
Anadolu Sigorta4,21-2,772,18
Anel Elektrik1,87-2,0915,43
Arçelik20,741,8731,35
Arena Bilgisayar3,70-2,63-16,10
Armada Bilgisayar8,17-4,78-12,06
Arsan Tekstil1,690,604,32
Artı Yatırım Holding1,06-1,8521,84
Aselsan23,84-7,09-1,00
Aslan Çimento28,260,210,36
Ata GMYO3,86-2,77-3,74
Atakule GMYO1,359,762,60
Atlantik Petrol Ürünleri0,79  
Atlantis Yatırım Holding0,39-9,30116,67
Atlas Yat. Ort.1,53-4,3877,91
AvivaSA Emeklilik Hayat8,421,819,78
Avrasya GMYO1,2913,1646,59
Avrasya Petrol ve Tur.1,160,007,41
Avrasya Stratejik GMYF1.256,900,100,85
Avrupa Yatırım Holding2,854,7817,28
Ayen Enerji2,705,0614,89
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,542,678,45
Aygaz11,301,07-0,26
Bagfaş5,961,1923,65
Bak Ambalaj4,964,64-2,17
Balatacılar Balatacılık0,4110,8124,24
Bantaş Ambalaj1,6719,2933,07
Banvit11,07-7,752,59
Baştaş Başkent Çimento1,890,00-6,44
Batı Çimento2,490,813,32
Batısöke Çimento1,074,90-1,83
Bera Holding1,89-2,07-8,25
Berkosan Yalıtım1,862,202,76
Beşiktaş Futbol Yat.1,66-5,682,47
Beyaz Filo4,10-0,4950,18
Bilici Yatırım1,87-0,5337,50
Bim Mağazalar87,10-0,680,11
Bimeks0,0716,6716,67
Birko Mensucat0,280,00-6,67
Birlik Mensucat0,78-3,70-33,33
Bizim Mağazaları7,660,7912,65
Bizim Portföy Altın BYF205,40-0,483,24
Bolu Çimento3,460,000,87
Bomonti Elektrik0,98-12,50104,17
Borusan Mannesmann9,6513,4023,72
Borusan Yat. Paz.41,304,569,78
Bosch Fren Sistemleri170,700,775,37
Bossa4,91-0,6116,79
Boyner Perakende Yat.4,06-4,023,05
Brisa7,458,4417,69
Burçelik3,395,285,61
Burçelik Vana1,666,4112,16
Bursa Çimento4,460,451,36
Carrefoursa3,730,007,18
Coca Cola İçecek34,42-3,8511,46
Cosmos Yat. Holding1,03-2,836,19
Credıtwest Faktorıng1,227,9617,31
Çelebi63,458,090,08
Çelik Halat6,02-1,150,33
Çemaş Döküm0,78-2,502,63
Çemtaş6,070,83-0,16
Çimbeton28,50-1,66-0,35
Çimentaş11,65-0,34-8,27
Çimsa7,27-3,71-3,71
Çuhadaroğlu Metal2,002,5612,36
Dagi Giyim1,34-0,748,06
Dagi Yatırım Holding1,040,972,97
Dardanel1,10-2,650,00
Datagate Bilgisayar8,3410,7694,86
Demısaş Döküm2,660,767,26
Denge Holding2,202,3389,66
Deniz GMYO3,23-2,426,25
Denizbank15,60-0,83-18,32
Denizli Cam11,106,83-3,65
Derimod9,965,5114,88
Desa Deri1,864,497,51
Despec Bilgisayar3,604,969,76
Deva Holding3,741,3613,68
Diriteks Diriliş Tekstil0,73-1,35-6,41
Ditaş Doğan5,91-2,157,85
DJ İstanbul 20 HY BYF36,330,1113,85
DO-CO460,50-2,29-3,82
Doğan Burda3,02-1,950,33
Doğan Holding1,133,6710,78
Doğtaş Kelebek Mobilya1,200,84-1,64
Doğusan1,832,81-24,07
Doğuş GMYO2,140,001,42
Doğuş Otomotiv5,275,6121,43
Döktaş Dökümcülük10,10-0,4923,93
Duran Doğan Basım6,49-1,5227,25
Dyo Boya2,88-1,03-0,69
Eczacıbaşı İlaç3,04-3,8011,36
Eczacıbaşı Yatırım7,99-3,0310,97
Edip Gayrimenkul0,660,00-14,29
Ege Endüstri437,901,6227,30
Ege Gübre24,860,4014,56
Ege Profil11,333,3827,73
Ege Seramik3,591,997,16
Egeli & Co Tarım Girişim0,160,0023,08
Egeli&Co Enerji Yatırım0,346,2541,67
Egeli&Co Yatırım Holding0,11-8,3310,00
Egeplast3,66-3,17-4,69
Ekiz Kimya0,340,003,03
Emek Elektrik0,96-2,04-2,04
Eminiş Ambalaj1,05-4,55-10,26
Emlak Konut GMYO1,512,720,67
Enerjisa Enerji5,813,9413,92
Enka İnşaat5,020,609,61
Erbosan69,003,4510,58
Ereğli Demir Çelik9,01-2,5924,79
Ersu Gıda0,901,12-2,17
Escort Teknoloji0,73-2,67-3,95
Etiler Gıda2,05-3,76-3,76
Euro Kapital Yat. Ort.0,73-1,352,82
Euro Trend Yat. Ort.0,63-4,55-1,56
Euro Yat. Ort.0,64-3,031,59
Euro Yatırım Holding0,70-5,4127,27
Fenerbahçe Futbol7,100,852,60
Finans Portföy Altın BYF20,41-0,443,76
Finans Portföy Gümüş BYF17,63-1,781,67
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,07-0,9715,41
F-M İzmit Piston17,350,580,58
Fonet Bilgi Teknolojileri5,0931,1948,83
Ford Otosan55,951,4511,90
Formet Çelik Kapı4,7525,66274,02
Frigo Pak Gıda1,691,81-0,59
Galatasaray Sportif1,48-3,9019,35
Garanti Bankası8,801,5010,55
Garanti Faktoring3,4914,8076,26
Garanti Yat. Ort.0,69-2,82-12,66
Gedik Y. Men. Değ.3,79-1,5617,70
Gedik Yatırım Holding3,181,6035,32
Gediz Ambalaj4,8118,4715,90
Gentaş1,962,0810,73
Gersan Elektrik2,42-5,47-0,83
Global Men. Değ.0,510,008,51
Global Yat. Holding3,70-2,3723,75
Good-Year3,51-2,502,03
Göltaş Çimento11,84-0,50-4,75
Gözde Girişim3,611,4035,21
GSD Denizcilik1,364,6218,26
GSD Holding1,030,9828,75
Gübre Fabrik.3,24-0,619,46
Güler Yat. Holding1,091,871,87
Güneş Sigorta1,59-0,636,00
Halk GMYO0,750,007,14
Halk Sigorta1,130,002,73
Hatay Tekstil4,16-0,955,32
Hedef Girişim1,215,224,31
Hektaş11,13-0,5420,06
HUB Girişim1,97-0,514,79
Hürriyet Gzt.1,001,017,53
ICBC Turkey Bank4,07-1,45-17,44
İdealist Danışmanlık20,1418,8286,48
İdealist GMYO2,098,2928,22
İhlas Ev Aletleri0,6057,8981,82
İhlas Gayrimenkul0,93-16,22-1,02
İhlas Gazetecilik0,717,5816,39
İhlas Holding0,4429,4137,50
İhlas Yayın Holding0,5230,0057,58
İndeks Bilgisayar7,960,0033,33
Info Yatırım1,246,9020,39
İntema7,87-7,8531,24
İpek Doğal Enerji5,227,85-2,79
İskenderun Demir Çelik7,354,2629,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:06
  1. Van
  2. İstanbul
  3. Hatay
  4. Denizli
  5. Bursa
  6. Bolu
  7. Afyon
  8. Adana
  9. Yatırımcı rehberi (8)

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