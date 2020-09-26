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Ekonomi Yatırımcı rehberi (6)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (6)

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:07:34 -
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,057482 1,12
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 8,840004 1,09
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,653566 1,03
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 730,749614 0,97
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,084855 0,97
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,079753 0,21
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 2,072435 0,10
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,468978 0,06
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032344 0,05
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,720010 0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 85,161597 4,33
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,220119 3,85
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,168790 3,74
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079676 3,70
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,005756 3,60
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,675408 4,49
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,219572 1,33
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,775672 1,13
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,102882 0,97
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,313418 0,94
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,028356 1,51
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,940425 1,46
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,167396 1,37
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,029982 1,22
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,277521 0,84
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,008930 0,22
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,142482 0,21
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059534 0,20
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,863063 0,19
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,676930 0,19
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,813416 -1,00
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,043806 -0,95
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,574272 -0,89
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,228986 -0,81
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,026952 -0,78
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042132 -2,40
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,517137 -1,86
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,389050 -1,52
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022777 -1,35
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009079 -0,90
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,052373 -3,06
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034593 -2,75
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,100985 -2,20
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,045835 -1,91
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,091444 -1,80
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,700859 -3,63
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008967 -1,02
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,021080 -0,65
HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,027970 -0,58
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 40,167290 -0,51
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060653 -2,35
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,180309 -2,18
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,871565 -2,17
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,972131 -2,15
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,771747 -2,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 35,587103 -16,48
QNB Finans Portföy Altın BYF 40,340889 -3,47
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,570869 -3,45
HSBC Portföy Altın Fonu 3,840453 -2,81
Gedik Portföy Altın Fon 0,986413 -2,52


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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