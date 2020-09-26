Yatırımcı rehberi (6)
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,057482
|1,12
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|8,840004
|1,09
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,653566
|1,03
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|730,749614
|0,97
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,084855
|0,97
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,079753
|0,21
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,072435
|0,10
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,468978
|0,06
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,032344
|0,05
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,720010
|0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|85,161597
|4,33
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,220119
|3,85
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,168790
|3,74
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,079676
|3,70
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,005756
|3,60
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,675408
|4,49
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,219572
|1,33
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,775672
|1,13
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,102882
|0,97
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,313418
|0,94
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028356
|1,51
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,940425
|1,46
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,167396
|1,37
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,029982
|1,22
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,277521
|0,84
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,008930
|0,22
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,142482
|0,21
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059534
|0,20
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,863063
|0,19
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,676930
|0,19
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,813416
|-1,00
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,043806
|-0,95
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,574272
|-0,89
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,228986
|-0,81
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,026952
|-0,78
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042132
|-2,40
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,517137
|-1,86
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,389050
|-1,52
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022777
|-1,35
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009079
|-0,90
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,052373
|-3,06
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,034593
|-2,75
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,100985
|-2,20
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,045835
|-1,91
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,091444
|-1,80
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,700859
|-3,63
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008967
|-1,02
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,021080
|-0,65
|HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,027970
|-0,58
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|40,167290
|-0,51
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,060653
|-2,35
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,180309
|-2,18
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,871565
|-2,17
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,972131
|-2,15
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,771747
|-2,04
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|35,587103
|-16,48
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,340889
|-3,47
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,570869
|-3,45
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,840453
|-2,81
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,986413
|-2,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)