Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 16,48 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.



AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF ise yüzde 4,16'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler QNB Finans Portföy Gümüş BYF 35,587103 -16,48 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,700859 -3,63 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,340889 -3,47 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,570869 -3,45 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,052373 -3,06 HSBC Portföy Altın Fonu 3,840453 -2,81 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034593 -2,75 Gedik Portföy Altın Fon 0,986413 -2,52 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042132 -2,40 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060653 -2,35 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036399 -4,16 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042471 -3,81 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049148 -2,29 HEM Altın Katılım EYF 0,030068 -2,24 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047004 -2,22 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029845 -2,21 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048073 -2,21 VEM Altın Katılım EYF 0,051026 -2,21 Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015109 -2,21 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047957 -2,20





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)