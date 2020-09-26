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Ekonomi Yatırımcı rehberi (4)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (4)

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:06:33 -
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,49 ile Tacirler Portföy Değişken Fon oldu.

VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF ise yüzde 4,76'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,675408 4,49
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 85,161597 4,33
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,220119 3,85
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,168790 3,74
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079676 3,70
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,005756 3,60
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040643 3,51
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,253172 3,09
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,799043 2,56
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,067752 2,34
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018945 4,76
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,059831 4,25
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,038733 2,18
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028083 1,76
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,026588 1,54
ZEM Hisse Senedi EYF 0,021276 1,51
VEM Hisse Senedi EYF 0,080212 1,49
HEM Hisse Senedi EYF 0,020543 1,49
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,092226 1,47
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024599 1,45


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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