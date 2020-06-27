  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (4)

Yeniakit Publisher
2020-06-27 11:04:19 -
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,12'lik getiriyle Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 2,77'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,740360 3,12
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,093368 2,96
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086847 2,64
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035174 2,48
Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,305094 2,25
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 38,773965 2,24
QNB Finans Portföy Altın BYF 34,488327 2,17
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,065490 2,12
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,133561 2,02
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,020518 1,94
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035140 2,77
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,061484 1,91
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,053561 1,91
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,102876 1,84
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,108882 1,77
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,041700 1,74
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041969 1,74
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,040566 1,74
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,066293 1,73
NN Hay. Em. Altın EYF 0,025237 1,73


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selçuk Bayraktar duyurdu! İnsansız savaş uçağı için tarih verildi
Teknoloji

Selçuk Bayraktar duyurdu! İnsansız savaş uçağı için tarih verildi

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bir etkinlikte, üzerinde çalıştıkları İHA ve SİHA sistem..
Kılıçdaroğlu'ndan, anket şirketlerinin balon yaptığı Yavaş ve İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında açıklama
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan, anket şirketlerinin balon yaptığı Yavaş ve İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yandaş anket şirketlerinin şişirdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyük..
'Manyetik kutup yer ve yön değiştiriyor' diyen Dilipak o tarihi işaret etti: Tekin bir zamanda değiliz
Gündem

'Manyetik kutup yer ve yön değiştiriyor' diyen Dilipak o tarihi işaret etti: Tekin bir zamanda değiliz

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, "Ahir zaman'a ilişkin Peygamberlerin ikazlarının birçoğu gerçekleşti. İçinde yaşadığımız zaman hiçbir ..
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı